‘L’isola delle Rose’ premiato da una giuria di under 17

Sydney Sibilia si aggiudica con il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose il riconoscimento Scelte di Classe - Speciale David di Donatello, assegnato dalla giuria di 400 studenti under 17 coinvolti per la prima volta dal David di Donatello grazie alla collaborazione tra Alice nella Città e Fondazione Accademia del Cinema Italiano, con il supporto della Regione Lazio.

La cerimonia di premiazione condotta dalla giornalista Ilaria Ravarino si terrà giovedì 3 giugno alle ore 16.00 e sarà visibile in streaming sul sito MyMovies.it. Saranno presenti Sydney Sibilia, la Presidente della Fondazione Accademia del Cinema Italiano Piera Detassis, il Presidente dell’ANEC Mario Lorini, il Presidente dell’Agis Carlo Fontana e i direttori di Alice nella Città Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Il regista Sydney Sibilia commenta così: “Siamo davvero felici per questo film che continua a darci tantissime soddisfazioni. Quello de L’incredibile storia de l’Isola delle Rose è un viaggio bellissimo che continua anche tra i ragazzi e nelle scuole. Grazie ad Alice nella Città per questa preziosa opportunità.”

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal David di Donatello e da Alice nella Città con l’intento di portare il cinema italiano di qualità all’interno delle classi e favorire così la formazione di spettatori attenti, attraverso numerose attivitàrivolte non solo ai ragazzi, tutti di età compresa tra i 14 e i 16 anni, ma parallelamente anche ai docenti.

Le scuole hanno coinvolto intere classi di diverse città italiane, tra le quali Vibo Valentia, Anzio, Monterotondo, Roma, Milano, Fano, Termini Imerese, Milazzo, in un percorso di studio nato dalla fusione tra l’esperienza di Alice nella Città nell’ambito del progetto Scelte di Classe e quella della selezione David Giovani. Un viaggio formativo costituito dalla visione dei cinque titoli in gara, masterclass con attori e registi dei film in concorso, incontri, schede didattiche e approfondimenti con il supporto di tutor ed esperti. Protagonisti della premiazione saranno i ragazzi stessi, che racconteranno l’esperienza vissuta e che mostreranno il lavoro fatto in questi mesi, premiando assieme ad Alice e all’Accademia il regista Sydney Sibilia.