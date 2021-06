Visioni dal Mondo: nuova deadline, 30 giugno

Prorogata dal 7 al 30 giugno la scadenza dei bandi di Concorso del 7° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo che torna in presenza a Milano, dopo l’edizione 2020 in remoto, al Teatro Litta e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, dal 16 al 19 settembre.

Il Concorso Italiano dedicato ai cineasti italiani che prevede 2 categorie per l’edizione 2021: documentari inediti, lungometraggi e mediometraggi di durata superiore ai 50’ ultimati dopo il 1° gennaio 2020; documentari inediti, cortometraggi e mediometraggi di durata inferiore ai 50’ ultimati dopo il 1° gennaio 2020. Il concorso prediligerà film documentari dedicati a visioni di un mondo globale, della società in cui viviamo, dei suoi aspetti economici, culturali, del lavoro, ma anche film documentari dedicati a piccole storie personali ispirate dalla nostra vita sociale nei suoi aspetti più controversi. Per un futuro migliore. In palio il Premio Visioni dal Mondo Concorso Lungometraggi Italiani del valore di 5mila euro e il Premio Visioni dal Mondo Concorso Cortometraggi Italiani del valore di 2.500 euro.

Concorso Internazionale dedicato a produzioni indipendenti straniere con lungometraggi della durata superiore a 65’ ultimati dopo il 1° gennaio 2020. Il concorso prediligerà film documentari che raccontano il mondo globalizzato come fonte di grandi contrasti, ma anche di personaggi eccezionali, di modelli alternativi, di gesti collettivi affascinanti, di ribellioni non violente, di storie di speranza. Per un futuro migliore. Una Giuria internazionale assegnerà al titolo vincitore il Premio Visioni dal Mondo Concorso Internazionale del valore di 3mila euro.

Concorso dedicato ai progetti work in progress, in cerca di finanziamento, nell’ambito della sezione Industry Visioni Incontra che si svolgerà il 16 e il 17 settembre, nei primi due giorni del Festival al Teatro Litta. Novità dell’edizione 2021 è l’apertura del concorso a progetti internazionali work in progress in cerca di finanziamento. I premi: Premio Visioni Incontra Miglior Progetto Documentario del valore di 2.500 euro; Premio sottotitoli Lo Scrittoio, assegnato al progetto che meglio racconti la globalità e l’interculturalità.