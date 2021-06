Zingaretti: 5 milioni per il settore cinematografico del Lazio

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia il via del nuovo Avviso Lazio Cinema International. Il bando è pensato per “supportare le coproduzioni cinematografiche internazionali che vedono la compartecipazione delle imprese dell'audiovisivo laziali. Con uno stanziamento totale di 5 milioni di euro la Regione Lazio riconferma il suo impegno a favore del settore del cinema e dell'audiovisivo per promuovere le imprese di produzione cinematografica e tutto l'indotto importante dei lavori del cinema, anche grazie a una più intensa collaborazione con i produttori esteri e una maggiore visibilità internazionale delle destinazioni turistiche del Lazio”.

“Dopo la pandemia, che ha duramente colpito il settore cinematografico e anche del turismo, - continua Zingaretti - vogliamo rilanciare in particolare i luoghi di pregio artistico e culturale e quindi la competitività del settore turistico della nostra regione''.

Giunto alla quinta annualità, con uno stanziamento complessivo di 43.817.534 euro da risorse Por Fesr, Lazio Cinema International ha sostenuto in questi anni importanti pellicole girate nelle location del Lazio, meravigliosi set naturali sempre più ricercati da grandi registi e interpreti di livello internazionale. Sono 116 coproduzioni, tra case cinematografiche del Lazio in partnership con aziende audiovisive straniere, finanziate dalla Regione Lazio: lungometraggi, fiction, documentari e film di animazione che hanno vinto 168 premi tra festival nazionali e internazionali e ottenuto 234 nomination.