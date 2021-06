Annunciato corto vincitore di Short Lights

Annunciato il vincitore della nuova sezione Short Lights alla 7a edizione delle Giornate della Luce di Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia, in corso fino al 13 giugno 2021. Il festival ideato da Gloria De Antoni che vede la direzione artistica di Gloria De Antoni e Donato Guerra, è un appuntamento unico nel panorama italiano che celebra, da anni, gli Autori della Fotografia, quali veri protagonisti del festival.

Vince The Last Children of Paradise di Anna Roller con la seguente motivazione: “un film che affronta il tema della crescita e dell'educazione alla vita con delicatezza, ma senza mai edulcorarne l'asprezza. In questa cornice la direzione della fotografia si distingue per la misura e l'armonia con la quale restituisce un mondo e la sua atmosfera e, attraverso un lavoro di prossimità ai personaggi, ne interpreta lo sguardo”.

Per la prima volta al Festival, Short Lights è la nuova sezione dedicata ai cortometraggi internazionali, una selezione delle opere premiate nelle ultime tre edizioni del Festival Ca’ Foscari Short Film Festival. Una giuria di professionisti ha giudicato l’aspetto della direzione della fotografia assegnando un Premio al cortometraggio che si è distinto per il miglior utilizzo della luce.

Presieduta dal regista e sceneggiatore Giancarlo Soldi, la Giuria Short Lights è composta dal critico cinematografico Luca Pacilio, da Simona Meriggi, direttrice artistica di Amarcort – Rimini e da Alessandro Loprieno, direttore della piattaforma WeShort.

Le Giornate della Luce si svolgono in presenza e sono un’occasione importante di confronto sul ruolo della fotografia nel cinema per condividere esperienze, progetti e visioni nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Il Festival Le Giornate della Luce è organizzato dall’Associazione Culturale Il Circolo di Spilimbergo con il sostegno di MiC, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Città di Spilimbergo, Fondazione Friuli, Friulovest Banca.