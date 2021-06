A Dante Spinotti il Quarzo d’Oro alla Carriera

Alle Giornate della Luce di Spilimbergo il grande direttore della fotografia Dante Spinotti riceverà, nella serata di sabato 12 giugno il Quarzo d’Oro alla Carriera. Il festival ideato da Gloria De Antoni con la direzione artistica di Gloria De Antoni e Donato Guerra, è un appuntamento unico nel panorama italiano che celebra, da anni, gli Autori della Fotografia, quali veri protagonisti del festival e quest’anno il riconoscimento alla carriera sarà attribuito a uno degli autori della fotografia più apprezzati a livello nazionale e internazionale. Di origine friulana, Spinotti è nato a Tolmezzo in provincia di Udine nel 1943.

Per Gloria De Antoni e Donato Guerra “il Quarzo d’Oro alla Carriera a Dante Spinotti vuole essere un riconoscimento che premia la straordinaria capacità di uno tra i nostri più grandi e apprezzati autori della fotografia a livello internazionale. Un autore che con passione e impareggiabile maestria plasma e domina la luce attraverso la fotografia quale componente imprescindibile del cinema. Per Le Giornate della Luce, Spinotti è stato fin dagli esordi una sorta di nume ispiratore che ha accompagnato i momenti salienti del festival”.

Dante Spinotti ha iniziato la sua lunga carriera in Italia come assistente di Ermanno Olmi. Nel 1985 inizia a lavorare con Dino De Laurentiis, che gli affida la fotografia di due importanti film americani: Crimini del cuore (1986), con Jessica Lange, Diane Keaton e Sissy Spacek per la regia di Bruce Beresford e il noir iperrealista Manhunter ‒ Frammenti di un omicidio (1986) di Michael Mann, con il quale, a partire da quel momento, collaborò su numerosi film.

Da allora la carriera di Dante Spinotti si sposta oltre oceano dove lavora a molti film di successo, firmando la fotografia di western, commedie e kolossal. Ha ottenuto, inoltre, numerosi riconoscimenti, fra cui due David di Donatello, due Nastri d’Argento, un BAFTA Award, due nominations agli Oscar per L.A. Confidential e per Theinsider e tre all’ASC Award. Ha ricevuto diversi premi alla carriera tra cui il premio della associazione ASC (American Society of Cinematographers, Associazione dei Direttori della Fotografia), la più antica di Hollywood, e quella del Festival Internazionele Camerimage in Polonia.

Nonostante l’enorme successo a Hollywood e negli Stati Uniti, Dante Spinotti è sempre rimasto legato alla sua terra, la Carnia in Friuli dove torna abitualmente. Il premio che gli sarà consegnato è stato realizzato dalla Friul Mosaic.