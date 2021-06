Riccardo Milani girerà un film su Gigi Riva

Partiranno a breve in Sardegna le riprese di Nel nostro cielo un rombo di tuono, un docufilm sul calciatore mito degli anni '70 Gigi Riva, record di marcature con la nazionale (35 gol), presidente onorario del Cagliari, la squadra che ha fatto grande.

Sarà diretto da Riccardo Milani, che dichiara: "Non è una storia qualsiasi: è la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore morale ed etico di un uomo che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. Nel nostro cielo un rombo di tuono racconta la coerenza e il coraggio con il quale Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese".

Un racconto intimo, dello sportivo e dell'uomo, oggi 76enne, il film è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside, società del gruppo Fremantle e coprodotto da Vision Distribution. Nel nostro cielo un rombo di tuono sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution.