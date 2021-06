Nastro d’Argento a Laura Pausini e premi a giovani talenti

A Laura Pausini va il Nastro d’Argento, come interprete e autrice della migliore canzone originale 2021, che riceverà domani 22 giugno nel corso della premiazione al MAXXI di Roma “Io sì (Seen)” è l’original song del film originale Netflix The Life Ahead - La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren.

Un premio che entra nel suo palmarès dopo la vittoria del Golden Globe e la candidatura agli Oscar® 2021, e si aggiunge al Grammy e a ben quattro Latin Grammy Awards. “Io si (Seen)”, segna la prima collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren, già undici volte nominata agli Oscar® e la prima collaborazione anche con Bonnie Greenberg (music supervisor di film come Tutto può succedere, Il matrimonio del mio migliore amico, What women want, The Mask) e per il testo italiano rinnova quella con Niccolò Agliardi, tra i suoi più assidui coautori, molto vicino al cinema e alla grande fiction italiana, che martedì sera riceverà il Nastro con lei.

La vita davanti a sé è un film originale Netflix prodotto da Palomar in collaborazione con Artemis Rising Foundation ed è stato realizzato con il supporto di Regione Puglia, Apulia Film Commission e Pugliapromozione.

Laura Pausini ha così commentato: “Dal profondo del cuore mi auguro che tutto, anche il Nastro d’Argento per cui sono davvero orgogliosa, contribuisca a dare un’ulteriore spinta al nostro cinema da sempre tanto ammirato in tutto il mondo”.

Tra i riconoscimenti della serata, anche il talento di 7 giovanissimi, esordienti di oggi che saranno, secondo il Sindacato Giornalisti Cinematografici, tra i protagonisti di domani. Festeggiano i vent’anni del Premio Guglielmo Biraghi il trio dei protagonisti di Est - Dittatura Last Minute Jacopo Costantini, Matteo Gatta, Lodo Guenzi e le due rivelazioni femminili dell’anno Ludovica Francesconi (Sul più bello) e Alice Pagani (Non mi uccidere). A Ginevra Francesconi (Genitori vs Influencer, Regina) va il premio che ricorda Graziella Bonacchi; e il premio Nastri d’Argento/Persol sceglie tra i giovanissim il ‘personaggio dell’anno' Lorenzo Zurzolo, protagonista del film di Federico Zampaglione Morrison.