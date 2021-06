Ezio Greggio: premio alla carriera dal festival di Benevento

Al BCT-Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento il comico e conduttore televisivo Ezio Greggio.ritirerà un Premio alla carriera nel corso della quinta edizione della manifestazione venerdì 25 giugno alle ore 21.30 nella centrale Piazza Roma e per l'occasione sarà anche protagonista di un incontro con il pubblico.

“Ezio Greggio rappresenta la storia del cinema e della televisione italiana - commenta il direttore Antonio Frascadore - Le sue maschere, i suoi personaggi, le sue frasi lo hanno reso uno dei protagonisti assoluti della cultura del nostro Paese. Ha attraversato, protagonista e regista, decenni di piccolo e grande schermo, regalando gioia e spensieratezza a milioni di persone”.

Piemontese, cabarettista, attore comico, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore italiano, Greggio inizia la sua carriera come giornalista, successivamente approda a Telebiella la prima televisione libera italiana, per poi esordire come cabarettista alla Rai e poi passare a Canale 5. La sua carriera nel mondo del cinema comincia con Sbamm! poi Yuppies, Infelici e contenti, Il silenzio dei prosciutti. Ha interpretato oltre 50 tra film per il cinema, film tv e serie televisive. È il primo conduttore di 'Striscia la notizia', dietro al bancone da 34 anni fin dalla prima puntata. Da 18 anni organizza e presiede a Monte Carlo un festival dedicato alla commedia.