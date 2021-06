Cinema e...: al via il podcast di Bakmono Lab

Quante volte ci siamo chiesti cosa ci fosse dentro la testa di Arthur Fleck in Joker? Quanto spesso abbiamo pensato alle difficoltà sul lavoro di Andy Sachs ne Il Diavolo Veste Prada? In che modo il viaggio di Wanda Maximoff è diverso da quello dei suoi colleghi eroi in WandaVision? Con quanta intensità abbiamo odiato il fidanzato di Dani in Midsommar?

Il cinema racconta la vita in tutte le sue sfumature, racconta i viaggi e le esperienze e tutto ciò che ha a che fare con l’esperienza umana. Parlare di cinema è un’esperienza condivisa, un momento di gioia collettiva che con Cinema e…, podcast che nasce sotto l’egida dell’etichetta editoriale Bakemono Lab, si prova a offrire una nuova prospettiva sui film della nostra vita con un discorso critico.

Cinema e… si avvale di esperti per raccontare un film (o anche una serie) attraverso un filtro e una chiave di lettura insolita. La psicologia, la moda, il teatro, il giornalismo, la politica, la religione sono alcuni degli aspetti che vengono esposti dai film, e il format mira proprio a sviscerare quei temi, adi ntercettare quei fili dentro al tessuto di un film in maniera inedita e approfondita.

Nato da un’idea e realizzato da Cecilia Strazza, Davide Cantire e Chiara Guida, Cinema e… è disponibile su Spotify da giovedì 24 giugno, con i primi tre episodi e con un episodio a settimana fino a fine luglio 2021. Con l’augurio e il desiderio di ritrovarci a settembre con nuove storie da raccontare.