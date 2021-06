Oliver Stone a Roma per il Cinema in Piazza

Una grande, straordinaria sorpresa per tutti gli amanti del cinema: uno dei più grandi e premiati registi internazionali è in arrivo a Il Cinema in Piazza. “Siamo orgogliosi di annunciare - dichiara Valerio Carocci, presidente dell’associazione Piccolo America - la partecipazione del maestro Premio Oscar Oliver Stone con la presentazione, sabato 3 luglio 2021 a Monte Ciocci, del film JFK - Un caso ancora aperto in versione Director’s Cut in lingua originale sottotitolata in italiano”.

La pellicola del 1991, vincitrice a sua volta di due premi Oscar (fotografia e montaggio), vede come protagonista un procuratore distrettuale di New Orleans (Kevin Costner) alla ricerca della verità sull’assassinio del presidente americano John Fitzgerald Kennedy.

Prosegue Carocci: “Ringraziamo per questa opportunità speciale per il pubblico del Cinema in Piazza e a nome dei nostri partner istituzionali Ministero della Cultura e Regione Lazio, nonché del main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas, la produttrice e critica cinematografica Silvia Bizio e la regista e autrice Sabina Guzzanti, le quali modereranno assieme l’incontro con Stone prima della proiezione. Abbiamo scelto di rivedere o far vedere al nostro affezionato pubblico il film JFK - Un caso ancora aperto per via della prossima presentazione del nuovo documentario di Oliver Stone, JFK: Through the Looking Glass, al Festival di Cannes”.