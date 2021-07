Appuntamento con la “Festa Mobile” il 9 luglio h. 12 sulle pagine web di Cinemovel, Libera e Mymovies per la presentazione del festival itinerante che viaggerà per l’Italia dal 14 al 25 luglio. Don Ciotti: "La cultura è responsabilità. Mettiamoci in gioco come cittadini veri e responsabili perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi"