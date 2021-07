I vincitori di ShorTS

Si è conclusa la 22° edizione di ShorTS International Film Festival, dal vivo e online con un successo, per questa seconda modalità, di circa 100mila visualizzazioni da più di 30 paesi diversi. Subito dopo l’Italia (da cui proviene l’84% del pubblico online), i maggiori accessi alla piattaforma streaming sono stati registrati da Israele, Stati Uniti e Cina. Larga partecipazione virtuale dalla Lombardia (30%), che come lo scorso anno si conferma la regione che ha seguito maggiormente il Festival online: in seconda posizione troviamo il Friuli Venezia Giulia (12%), il Veneto (11%) al terzo posto, seguito da Lazio (8%) e Liguria (7%).

Ed ecco i vincitori.

SEZIONE MAREMETRAGGIO

Giuria composta dalla regista e sceneggiatrice Ella Cieslinski, dall'attrice Nadia Kibout e dal regista e produttore Amos Geva

Premio EstEnergy – Gruppo Hera Miglior cortometraggio - 5.000 euro I Am Afraid to Forget Your Face di Sameh Alaa (Egitto/Francia/Belgio/Qatar, 2020)

Menzione Speciale a Välguga löödud di Raul Esko e Romet Esko (Estonia, 2020)

Premio AcegasApsAmga (Giuria composta dai dipendenti di AcegasApsAmga e Gruppo Hera) Miglior cortometraggio italiano - 3.000 euro Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019)

Miglior cortometraggio votato dal pubblico Solitaire di Edoardo Natoli (Italia, 2020)

Premio AMC Miglior montaggio in un cortometraggio italiano Ape Regina di Nicola Sorcinelli (Italia, 2019)

Prima Menzione Speciale a La grande onda di Francesco Tortorella (Italia, 2020)

Seconda Menzione Speciale a Gas Station di Olga Torrico (Italia, 2020)

SEZIONE NUOVE IMPRONTE

Giuria composta dalla giornalista cinematografica Marta Bałaga, dal regista e produttore Ilir Butka, dall'attrice lituana Aistė Diržiūtė e dal regista Giuseppe M. Gaudino

Premio MYmovies Miglior lungometraggio Mighty Flash (Destello Bravio) di Ainhoa Rodríguez (Spagna, 2021)

Prima Menzione Speciale a Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021)

Seconda Menzione Speciale a Radiograph of a Family di Firouzeh Khosrovani (Norvegia/Iran/Svizzera, 2020)

Premio del pubblico Miglior lungometraggio votato dal pubblico Longing Souls (El Alma Quiere Volar) di Diana Montenegro García (Colombia/Brasile, 2020)

Premio SNCCI - Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

Giuria composta dai critici Adriano De Grandis, Gemma Lanzo e Raffaele Meale) Miglior lungometraggio votato dalla giuria del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani

Pebbles (Koozhangal) di P.S. Vinothraj (India, 2021)

SEZIONE SHORTER KIDS’N’TEENS

Premio Shorter Kids Miglior cortometraggio Kids Tobi and the Turbobus di Verena Fels e Marc Angele (Germania, 2020)

Premio Shorter Teens Miglior cortometraggio Teens Tikkun Olam di Bob Ahmed (Stati Uniti, 2021)

SEZIONE SHORTS VIRTUAL REALITY

Premio Rai Cinema Channel VR Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale - 3.000 euro Black Bag di Shao Qing (Cina, 2019)

Premio ShorTS Virtual Reality Miglior cortometraggio in Realtà Virtuale votato dal pubblico - 2.000 euro Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale (India/Italia, 2020)

Premio Cinema del Presente 2021 Alice Rohrwacher

Premio Prospettiva 2021 Luka Zunic