Si gira in Italia la serie internazionale 'Il quinto giorno'

Sono iniziate in Italia le riprese della serie thriller a sfondo ecologico Il quinto giorno, 8 episodi da 50 minuti, prodotta dalle tedesche Intaglio Films e ndF International Production con l’Alleanza Europea - che vede la Rai collaborare con ZDF (Germania) e France Télévisions (Francia) – e insieme a ORF, SRF, Scandinavia’s Nordic Entertainment Group e Hulu Japan. La distribuzione è affidata a ZDF e Beta Film.

Il quinto giorno è una delle più importanti produzioni europee mai realizzate. Le riprese, della durata di 16 settimane, termineranno a fine settembre 2021 e si svolgeranno per il 90% in Italia, fra Veneto, Puglia e Lazio. La serie, basata sul best-seller The Swarm dell’autore tedesco Frank Schätzing – tradotto in 27 lingue, con 4,5 milioni di copie vendute solo in Germania e pubblicato in Italia dalla casa editrice Nord con il titolo Il quinto giorno – è diretta dai registi Luke Watson, Barbara Eder e Philipp Stoelzl.

Il quinto giorno riunisce un cast internazionale composto da Cécile de France (nella foto), Alexander Karim, Leonie Benesch, Barbara Sukowa, Takuya Kimura, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers, Takehiro Hira, Lydia Wilson, Joshua Odjick, Eidin Jalali, Jack Greenlees, Dutch Johnson, Sharon Duncan-Brewster. Sceneggiata da Steven Lally e Marissa Lestrade insieme con Chris Lunt e Michael A. Walker, la serie racconta la lotta contro un pericoloso fenomeno sconosciuto che arriva dalle profondità del mare, nato come conseguenza del comportamento indiscriminato del genere umano nei confronti degli oceani e che ha minacciato il suo habitat naturale, lasciando l’unica speranza di sopravvivenza nelle mani di un gruppo di scienziati.

La produzione esecutiva è curata dalla italiana Viola Film, società nata dall’incontro tra il produttore Alessandro Passadore e Eric Welbers, CEO di ndF International Production, che dal 2016 si occupa di produzioni cinematografiche e audiovisive italiane e internazionali. Tra i progetti realizzati dalla Viola Film il film Non sono un assassino (2019) diretto da Andrea Zaccariello e le serie Rai Ognuno è perfetto (2019) diretta da Giacomo Campiotti e Vincenzo Malinconico, Avvocato (2021, attualmente in produzione) tratta dai romanzi di Diego De Silva (editi da Giulio Einaudi Editore) e diretta da Alessandro Angelini.