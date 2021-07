Corto Dorico: al via i bandi

Partiranno domani, sabato 31 luglio 2021 i bandi dei concorsi per cortometraggi per la nuova edizione del Corto Dorico Film Fest (Ancona 4 - 12 dicembre), co-organizzato da Nie Wiem e dal Comune di Ancona con il contributo della Regione Marche e il sostegno di Mibac - Direzione per il Cinema. I bandi si suddividono nel concorso nazionale e nel concorso internazionale Amnesty International Award “Short on rights / A corto di diritti”.

Il Festival, diretto da Daniele Ciprì e Luca Caprara si propone di raccontare l’universo italiano del cortometraggio ed i suoi autori. Il Festival ha come missione la sfida di ricercare, promuovere e sostenere nuovi sguardi, poetiche, visioni. Dal cinema narrativo a quello sperimentale, dal documentario all’animazione, il cinema per Corto Dorico è cinema senza discriminazioni di genere o formato.

Tra tutti i cortometraggi pervenuti, un apposito Comitato Artistico selezionerà un ristretto numero di film finalisti che saranno presentati nella serata dell'11 dicembre 2021. Lo stesso Comitato Artistico selezionerà un altrettanto ristretto numero di cortometraggi semi-finalisti che saranno presentati nella serata d’apertura del Festival, il 4 dicembre 2021, denominata “Corto Slam”. Al termine di tale serata il pubblico voterà il proprio favorito ed il vincitore accederà di diritto alla finale dell’11 dicembre 2021, aggiungendosi agli altri finalisti già selezionati. Tra questi ultimi, la Giuria 2021 (lo scorso anno formata dai due fratelli registi Antonio e Marco Manetti, l’attrice Serena Rossi, il produttore cinematografico Carlo Macchitella), sceglierà il vincitore del Premio Stamira per il Miglior Cortometraggio. A questi premi se ne aggiungeranno altri decretati da partner storici e nuovi di Corto Dorico.

Durante il Festival si terrà la serata di proiezione e di premiazione dei cortometraggi partecipanti al Concorso Internazionale Amnesty International Award “Short on Rights / A Corto di Diritti”. I cortometraggi ammessi alla selezione potranno essere di ogni genere, purché trattino, anche in modi o forme non convenzionali, argomenti e tematiche relativi al rispetto o alla violazione dei diritti garantiti a ciascun individuo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Sono ammesse al concorso opere di autori di ogni nazionalità e lingua purché non di nazionalità italiana. I film iscritti dovranno essere sottotitolati preferibilmente in lingua italiana, altrimenti in lingua inglese. Il montepremi complessivo dell’edizione 2021 sarà di €5000.

Numerosi i premi in palio: Premio Stamira al Miglior Cortometraggio, dedicato non casualmente alla donna anconetana che sacrificò la propria vita per salvare l’indipendenza di Ancona, sarà conferito da una giuria che rappresenti le migliori e meno addomesticabili anime del cinema italiano. Premio Nie Wiem al Miglior Cortometraggio d’Impegno Sociale decretato dai membri dell’Associazione stessa in forza del valore civile e sociale dell’opera prescelta. Premio Coop for Movies in collaborazione con Coop Alleanza 3.0. Una giuria di giovani studenti e ragazzi assegnerà Premio Giuria Giovani “Nazareno Re. Una Giuria qualificata assegnerà l’Amnesty International Award (Sezione internazionale) “Short on Rights / A Corto di Diritti”. Una Giuria composta da studenti delle scuole superiori assegnerà il Premio Giuria Giovani.Per entrambi i bandi, le opere ammesse al concorso dovranno avere durata non superiore a 30'; La partecipazione al concorso richiede una quota di iscrizione di € 10, che permette l’invio fino a due film cortometraggio e non varia qualora si decida di inviare un solo lavoro.

Le opere dovranno essere inviate tramite la seguente piattaforma di iscrizioni on line, dove potrà essere effettuato anche il pagamento della quota d’iscrizione: https://filmfreeway.com/ entro e non oltre le ore 24.00 di lunedì 27 settembre 2021.Condizioni per la partecipazione e regolamento ufficiale del concorso sono scaricabili e consultabili sul bando su www.cortodorico.it