VRE – Virtual Reality Experience con Elio Germano

Torna in autunno la terza edizione di VRE – Virtual Reality Experience, Extended Edition (14 -16 ottobre), festival internazionale interamente dedicato alle tecnologie immersive, ideato e diretto da Mariangela Matarozzo e prodotto dall’Associazione culturale Iconialab. Tante location diverse, fisiche e virtuali, disseminate per tutto il territorio italiano caratterizzano l’edizione 2021 di VRE: una road map pensata per creare una rete e contribuire a una maggiore circuitazione della tecnologia VR e delle sue opere.

Si parte il mese di settembre con due appuntamenti di pre-apertura; dal 2 all’11 settembre VRE sarà ospite del Laboratorio Aperto di Modena con il Focus Best of VRE Le anteprime di VRE si chiudono con un evento organizzato in collaborazione con Romaeuropa Festival, nell’ambito di Digitalive: dal 23 al 26 settembre, presso il Mattatoio di Testaccio nella Galleria delle Vasche della Pelanda, sarà allestita una sala VR con 60 postazioni dove si potrà assistere allo spettacolo adattato e diretto da Elio Germano, Così è (o Mi pare)- Pirandello VR. Lo spettacolo accolto dal pubblico con grande successo, è una riscrittura per realtà virtuale di Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello messo in scena in una maxi visione collettiva.

Si prosegue poi nel mese di ottobre, dal 14 al 16, con la programmazione ufficiale della terza edizione di VRE. Tante le location fisiche scelte: a Roma nella Galleria delle Vasche della Pelanda, all’interno di Romaeuropa Festival, sarà presentata la sezione dedicata alle VR Exhibition fra le più interessanti del panorama internazionale, Villa Maraini, dove sarà presentata, in collaborazione con l’Istituto Svizzero di Roma, Cyberia, la XR performance dell’artista Maria Teresa Guta e Adrien Ganei.

Oltre alle location fisiche di Roma, sempre nel mese di ottobre, VRE porterà la selezione ufficiale nei VRE Satellite Venues, cinque prestigiose location di cinque diverse città italiane: Museo Nazionale del Cinema di Torino, Laboratorio Aperto di Modena, Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano, MEET - Digital Culture Center di Milano, Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.

La selezione ufficiale, composta da 20 opere provenienti da creators tra i più innovativi e ispirati del panorama internazionale sarà anche disponibile in digitale su VeeR, la piattaforma a diffusione internazionale interamente dedicata alle opere 360°. A decretare il vincitore una giuria internazionale, presieduta da Liz Rosenthal, VR Curator for Venice Film Festival's Venice and Founder & CEO of Power the Pixel. London, ed una giuria di giovani ambassador under 25.

Altra novità di VRE21 è il NeXt GeneRation Italia NGI – XR challenge, una Call per Progetti imprenditoriali innovativi utili ad aiutare concretamente il Paese a raggiungere gli obiettivi del Next Generation Italia, il Piano per costruire il futuro della nostra nazione. Deadline 15 settembre 2021, premiazione il 15 ottobre 2021. Si conferma la presenza di VRE tra le Risonanze della Festa del Cinema 2021: "Avremo così l’occasione di ampliare l’orizzonte della nostra manifestazione verso le più avanzate frontiere della visione coinvolgendo il pubblico in nuove e inattese esperienze fra sperimentazione, interazione e immersione", dichiara Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.