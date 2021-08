Clorofilla Film Festival, vent’anni di cinema “green” in Maremma

Venti anni di cinema “green” per il Clorofilla Film Festival. Dal 18 al 22 agosto, il festival di cinema promosso da Legambiente, torna nel Parco della Maremma (Gr) all’interno di Festambiente, manifestazione nazionale dell’associazione ambientalista. Pur mantenendo un’anima itinerante, con tante tappe in giro per l’Italia, ad agosto si delinea la parte centrale del festival.

Tra le proposte in programma Ragazzi irresponsabili di Ezio Maisto, sul movimento dei Fridays for future, Intrecci etici di Lorenzo Malavolta e Lucia Mauri, un documentario sulla moda sostenibile, Nanà - Donne di terra di Elisa Flaminia Inno, un lavoro sulle donne in agricoltura girato in Campania. Sempre in tema agricoltura Paesaggi del cibo di Michele Trentini e Andrea Colbacchini che racconta alcune pratiche agroalimentari strettamente legate alla cura del territorio e alla sua biodiversità.

In programma, negli appuntamenti fuori da Festambiente, anche alcuni lavori internazionali come Gunda di Victor Kossakovsky, candidato come miglior documentario agli Oscar 2021, e Watermark di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky, i registi di Antropocene in anteprima nazionale.

Confermate a Festambiente le iniziative al tramonto, in un uliveto utilizzato senza allestimenti scenici, con incontri, presentazioni di libri, musica e teatro. Tra gli appuntamenti di teatro Non esistono piccole donne con l’attrice Camilla Filippi e Potpourri di e con Arianna Dell’Arti. Ogni sera a Festambiente, in chiusura, alle 22.30, proiezione in VR di Segnale d’allarme di Elio Germano e Omar Rashid, che inaugura quella che vuole essere un’edizione “zero” di una sezione del Clorofilla in VR. L'ingresso al festival è gratuito con Green Pass obbligatorio.