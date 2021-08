Conclusa la quinta edizione di Sgarbatellum

Si è conclusa domenica 8 agosto la quinta edizione di Sgarbatellum, la rassegna di cinema italiano curata dal regista Alessandro Piva. Organizzato da Olivud e Seminal Film, Sgarbatellum si è tenuto per il quinto anno consecutivo nello spazio dell’Arena Garbatella. La risposta del pubblico è stata positiva e piena di calore, confermando la voglia e il bisogno di vedere il cinema in sala o in arena, di fruire l'esperienza della visione collettiva per troppi mesi negata dall'impossibilità di utilizzare le sale a causa della pandemia di Covid-19.

La rassegna, che ogni sera ha visto un ospite presentare al pubblico il film in programma, ha registrato il sold-out di biglietti per ciascuna proiezione (sebbene rispettasse la capienza ridotta per le vigenti normative anti Covid) e la forte partecipazione di appassionati che sono tornati anche più volte nel corso della manifestazione.

“Un’edizione inattesa ed emozionante, questa di Sgarbatellum 2021 - ha dichiarato il direttore artistico Alessandro Piva - Un pubblico di fedelissimi cresciuto giorno dopo giorno, un parterre di ospiti che non credeva ai propri occhi davanti a una platea così attenta e partecipe. Una proiezione ad altissimo standard, in nulla inferiore alle sale al chiuso. Una cornice strepitosa, l’arioso parco della Garbatella, incastonata alla sommità di un quartiere che nelle notti d’estate diventa magico. Una serie di ristorantini e bar pronti ad accoglierti, dopo la proiezione, per parlare di cinema e di vita. In un periodo come quello che stiamo attraversando, mi è apparso evidente come Sgarbatellum abbia colto quel bisogno di uscire all’aperto, stare insieme e fare cultura che quest’estate si è affacciato prepotente nell’animo di tante persone: questa rassegna ha apportato nuovo slancio agli addetti ai lavori e al pubblico, per affrontare un futuro ancora incerto con la giusta dose di energia e ottimismo”.

Il regista Mauro Mancini e il produttore Mario Mazzarotto, i registi Francesco Bruni e Francesco Amato, le splendide attrici Barbara Ronchi e Valentina Lodovini hanno ricevuto l'abbraccio entusiasta di questo splendido pubblico, presentando i cinque titoli in programma e raccontando il loro lavoro, moderati come sempre da Alessandro Piva.

Come ormai consueto da qualche anno, Sgarbatellum si dà appuntamento per una data speciale in collaborazione con MoliseCinema, che ha visto concludersi domenica 8 agosto la sua diciannovesima edizione a Casacalenda. Il direttore artistico Federico Pommier racconta come anche per il suo festival la partecipazione e il calore degli spettatori hanno fatto sì che si respirasse la voglia di tornare a vedere il cinema insieme, sul grande schermo, per poi confrontarsi con chi il cinema lo fa, lo interpreta, lo produce.

Il 5 settembre Sgarbatellum e Molise Cinema presenteranno insieme il film EST, diretto da Antonio Pisu, che ha vinto il premio del pubblico al Festival di Casacalenda. “Una collaborazione che va avanti già da qualche anno”, ha ricordato Pommier con soddisfazione. “Molise Cinema presenta una selezione di opere prime e seconde, oltre che cortometraggi e documentari, ed è bella l'interazione che si genera tra noi e Sgarbatellum”.