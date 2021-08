Giorgia debutta come attrice per Rocco Papaleo

Giorgia debutterà presto come attrice per il cinema nel nuovo film di Rocco Papaleo, Scordato. Lo ha dichiarato orgogliosamente lo stesso regista, che ha ammesso di avere a lungo “corteggiato la cantante, ammaliato dalla “sua umanità, la sua simpatia, il suo sorriso, il suo swing". Le riprese del film si terranno in Basilicata a partire dal 30 agosto.

Scordato sarà prodotto da Vision, Indiana e Less is more. Sarà “” come dichiara lo stesso Rocco Papaleo nel video in cui annuncia Giorgia come protagonista. Una rivelazione che di certo incuriosisce i fan della cantante vincitrice di Sanremo nel ’95 e non solo. In una intervista a "Repubblica", il regista ha spiegato che il personaggio di Giorgia canta solo part time, "una cosa secondaria rispetto alla professione principale che è quella di fisioterapista, molto eccentrica, l'esibizione arriva a svelare un piccolo apologo che ha a che fare col tema del film che è l'armonia, o meglio come far parte di un'armonia".