A Lecce il Festival del cinema invisibile

Da lunedì 23 a martedì 31 agosto, le Officine Culturali Ergot e il Chiostro dei Teatini a Lecce ospitano la quindicesima edizione del "Lecce Film Fest - Festival del Cinema Invisibile" organizzato e promosso dall’associazione Cineclub Fiori di Fuoco, ideato e diretto da Nicola Neto e Ornella Striani.

Una rassegna che punta a valorizzare tradizione e ricerca alla scoperta dei nuovi linguaggi della cultura nel panorama internazionale, con l’intento di offrire nuove chiavi di lettura del tempo presente attraverso il cinema, la letteratura, la fotografia, il teatro, il circo e lo sport, tra storie d’amore e di riscatto di uomini e, soprattutto, donne. In programma incontri, concerti, workshop e un contest che mette a confronto le più interessanti produzioni cinematografiche, dalla Puglia al mondo, selezionate con cura per far conoscere un’idea di cinema fuori dalle logiche commerciali e della grande distribuzione.

Sono 33 le pellicole (lungometraggi e film brevi) in concorso tra fiction, documentari e animazione usciti nell’ultimo biennio, che offre uno sguardo inedito sulla realtà. Le proiezioni sono accompagnate dai dialoghi tra gli autori presenti e il pubblico.Per la sezione musicale, ogni sera un appuntamento dedicato ai grandi della storia del rock, da David Bowie ai Pink Floyd, dai Led Zeppelin a Nick Cave, da PJ Harvey a Franco Battiato.

Incontri con esperti per approfondire percorsi musicali, contesti storici e risvolti sociali ma anche i legami con il cinema e le serie TV. Tra gli ospiti Massimo Zamboni, scrittore e chitarrista dei CCCP – Fedeli alla linea, gruppo punk rock italiano di culto, attivo dal 1982 al 1990, considerato tra i più importanti e influenti nell'Italia degli anni ottanta, ispiratori di molte formazioni del rock alternativo dei decenni successivi. Gli appuntamenti prevedono anche proiezioni e concerti dal vivo dei musicisti salentini Antonio Ancora, Gianluca Milanese, Alessandro Casciaro, Marcello Zappatore, Frank Bramato, Antonio Tunno, Marco Ancona e Scuro.Da venerdì 27 a lunedì 30 agosto (dalle 16 alle 18), alle Officine Culturali Ergot, si terrà , inoltre, il workshop “Scrivere e illustrare una storia” rivolto a chiunque voglia imparare o affinare le proprie conoscenze sul mondo della scrittura e del disegno.

Un percorso per mettere a fuoco gli elementi strutturali di una storia e le tecniche e gli stili per illustrarla condotto da Demetrio Salvi insegnante di teoria e tecnica della sceneggiatura alla Scuola di Cinema Sentieri selvaggi di Roma e Rosa D’Avino docente di arte, specializzata in incisione e pittura, che ha spaziato in campi diversi - dal cinema all’editoria - sperimentando diverse tecniche e pratiche.

Il Lecce Film Fest – Festival del cinema invisibile è organizzato dall'associazione culturale Cineclub Fiori di Fuoco, cofinanziato dalla Regione Puglia e realizzato in collaborazione con il Comune di Lecce, Coop Alleanza 3.0, l'Unione Italiana Circoli del Cinema, il Liceo Virgilio-Redi di Lecce, Holm Festival, Librerie Giunti e Mondadori Bookstore e il patrocinio del Ministero della Cultura - Direzione Generale per il Cinema e l'Audiovisivo e della Provincia di Lecce.