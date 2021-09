'The Last Man Standing' apre Visioni dal Mondo

Settima edizione per il Festival Internazionale del documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento con il cinema del reale che torna in presenza a Milano, al Teatro Litta e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza, dal 16 al 19 settembre.

4 giorni, che consacrando Milano capitale indiscussa del cinema documentario confermano la formula aperta al pubblico con ingresso gratuito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, fino ad esaurimento posti. Inoltre con l’obiettivo di raggiungere un’audience ancora più ampia, il Festival mantiene anche la formula digitale fruibile sul sito del Festivalwww.visionidalmondo.it. Un grande evento che vedrà straordinari ospiti italiani e internazionali, come Nick Broomfield, regista inglese, noto per la sua capacità di scavare nella vita degli artisti più famosi come nei documentari dedicati alle due icone della musica internazionale, Whitney Houston e Kurt Cobain, guest of honor di Visioni dal Mondo 2021, il jazzista di caratura mondiale Paolo Fresu, Lorenzo Riva e Luigi Valietti.L’edizione di settembre di Visioni dal Mondo 2021, simbolo di ripartenza, grazie anche all’esperienza e alla sensibilità del suo ideatore e Presidente Francesco Bizzarri e dei professionisti che lo affiancano saprà mostrare il meglio dell’indagare e del raccontare ad un pubblico nazionale e internazionale.

Confermata a Maurizio Nichetti la Direzione Artistica per l’edizione 2021. Cinzia Masòtina, advisory and coordination Visioni Incontra, coordinerà come per le passate edizioni lasezione business rivolta ai professionisti del settore che si terrà nei primi due giorni del Festival, giovedì 16 e venerdì 17 settembre. Visioni Incontra organizzerà sessioni di pitching di progetti italiani e internazionali che parteciperanno al concorso come miglior progetto documentario Visioni Incontra e ospiterà incontri one on one, panel e roundtable, riservati ai decision makers del settore. Un programma straordinario che prevede 38 anteprime di film documentari italiani e internazionali fruibili in presenza o sulle sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies. Tutti i film in cartellone sono infatti visibili online in lingua originale con sottotitoli in italiano acquistando un abbonamento di euro 9,90.Smascherare il presente per costruire un futuro migliore è il tema della settima edizione. Fedele infatti alla sua mission, quella di raccontare il mondo d'oggi attraverso la memoria incancellabile del passato, Visioni dal Mondo 2021 si pone l’obiettivo di indagare e, in modo ancora più incisivo, smascherare il presente per immaginare e costruire un futuro migliore. Dalla sostenibilità, all’ambiente e al clima, all’intelligenza artificiale, all’inclusion and diversity, alla globalizzazione, all’immigrazione, alle relazioni sociali. Questi e molti altri, all’insegna del comune denominatore del tema portante della settima edizione sono i principali temi indagati a Visioni dal Mondo.Un ringraziamento particolare va ai partner del 7° Festival: main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas, sponsor Pirelli e GK Investment Holding Group, media partner RAI, il sostegno di Rai Cinema, la collaborazione di Istituto Luce Cinecittà, Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani, MYmovies.it,Hot Docs, Image Building e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci come cultural partner.

Il Festival è patrocinato dall’Associazione dell’autorialità cinetelevisiva 100autori, con un approfondimento su Lampoon ha la web media partnership di Taxidrivers.it e il supporto delle migliori scuole e facoltà di cinema milanesi. Il Festival si svolge nell’ambito di "La Bella Estate", il palinsesto estivo realizzato dal Comune di Milano che accompagna, fino al 21 settembre, la vita in città con iniziative culturali, sportive, ricreative e del tempo libero.

Film d'apertura è Last Man Standing: Suge Knight and the Murders of Biggie & Tupac di Nick Broomfield, in programma giovedì 16 settembre alle ore 20.30 al Teatro Litta e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci.