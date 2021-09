Premio Lizzani a Freaks Out

Il premio Carlo Lizzani, riconoscimento collaterale della 78a Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è stato assegnato a Freaks Out di Gabriele Mainetti. Arrigo Tomelleri e Michelle Peruffo del Cinema Verdi di Candelo (BI), Silvia Ortolani del Solaris di Pesaro (PU), Fabio e Francesco Palma del Cinema Palma di Trevignano Romano (RM), riconosciuti come gli esercenti più coraggiosi del 2021, hanno assegnato il Premio Carlo Lizzani a Freaks Out di Gabriele Mainetti, scritto con Nicola Guaglianone e prodotto da Lucky Red (Andrea Occhipinti), Goon Films e Rai Cinema. Gli esercenti che hanno votato il film di Gabriele Mainetti lo adotteranno attraverso una programmazione mirata nelle loro sale e lo promuoveranno attivamente.

“La nostra scelta è caduta su Freaks Out – dichiarano Arrigo Tomelleri, Michelle Peruffo, Silvia Ortolani, Fabio e Francesco Palma – perché è un’opera che utilizza un linguaggio innovativo, in sintonia con un pubblico giovane e ha la potenzialità di riavvicinarlo alla visione sul grande schermo, oltre ad avere la possibilità di essere competitivo sul mercato internazionale. È una storia che spinge il pubblico a tornare davanti al grande schermo, perché il cinema deve sorprendere e emozionare”.

“La decisione degli esercenti, sicuramente audace, – dichiara Flaminia Lizzani - riconosce al cinema italiano una dinamicità che l’ambizione di Gabriele Mainetti rappresenta pienamente ed è un segnale forte di rinnovamento di una moderna generazione di autori”.

La cerimonia di premiazione avverrà oggi venerdì 10 settembre, alle ore 13:00, presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior a Lido di Venezia, alla presenza del presidente Roberto Cicutto e Luciano Sovena, presidente della Roma Lazio Film Commission.

Il Premio Carlo Lizzani è realizzato dall’ANAC, con il sostegno della Direzione generale cinema e audiovisivodel Ministero della Cultura e di Roma Lazio Film Commission e di Regione Lazio.