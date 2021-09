Otto Anteprime internazionali al Bif&est 2021

Il Bifest 2021, a Bari dal 25 settembre al 2 ottobre, offre anche quest’anno un programma ricchissimo, nonostante la forte diminuzione dei mezzi finanziari disponibili in questo drammatico frangente legato alla pandemia e alle tante risorse economiche che essa esige.

Otto Anteprime internazionali selezionate fra la produzione mondiale più recente e totalmente inedite in Italia verranno presentate nella sezione non competitiva al Teatro Petruzzelli; dodici film provenienti da tutto il mondo in anteprima italiana o internazionale della sezione Panorama Internazionale. Nove masterclass al Teatro Petruzzelli, una per ogni giorno di festival. Sei film italiani in anteprima assoluta nella sezione ItaliaFilmFest.

Il Tributo a 01 Distribution, a 20 anni dalla sua fondazione, con la presentazione al Teatro Kursaal di 32 film, più 8 al Teatro Piccinni, fra i più significativi dei due decenni, introdotti da alcuni talenti (registi, attrici, attori, produttori) che vi hanno preso parte. I premi Fellini Platinum Awards for Cinematic Excellence a grandi personalità del cinema; i premi alla carriera. E poi le mostre, i Focus, gli incontri, i convegni, le sezioni collaterali Cinema e Medicina, Cinema e Scienza, Cinema e Libri, i laboratori sui Mestieri del Cinema, i film restaurati dalla Cineteca Nazionale del CSC.

Degli otto film in anteprima internazionale, due sono targati Rai Cinema, (che porta altri due film nella sezione ItaliaFilmFest):

Il materiale emotivo, di Sergio Castellitto. Con Sergio Castellitto, Bérénice Bejo e Matilda De Angelis, una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, Mon Voisin Productions e Tikkun Productions. Sarà il film di apertura del Festival ed uscirà nelle sale il 7 ottobre distribuito da 01 Distribution.

Marilyn ha gli occhi neri, di Simone Godano. Con Stefano Accorsi e Miriam Leone, una produzione Groenlandia con Rai Cinema. Sarà il film di chiusura del Festival, in uscita il 14 ottobre con 01 Distribution.

A questi si aggiungono gli altri sei film internazionali: Agente Speciale 117. Allerta Rossa in Africa Nera di Nicolas Bedos con Jean Dujardin (26 settembre). Distr. italiana I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection 1981; Annette di Leos Carax con Adam Driver e Marion Cotillard (27 settembre). Distr. Italiana I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, con Koch Media e Wise Pictures; Haute Couture di Sylvie Ohayon, con Nathalie Baye (28 settembre) – Distr. italiana I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection; Best Sellers di Lina Roessler con Michael Caine, Aubrey Plaza, (29 settembre); Robuste di Constance Meyer con Gérard Depardieu e Déborah Lukumuena (30 settembre); Casablanca Beats di Nabil Ayouch con Meryem Nekkach, Ismail Adouab. Francia-Marocco 2021 (1° ottobre) - Distr. italiana Lucky Red.