‘La Scelta di Anne - L'Événement’ dal 4 novembre nelle sale italiane

Il Leone d'oro di Venezia 78 uscirà nelle sale italiane il 4 novembre con il titolo La Scelta di Anne - L'Événement distribuito da Europictures. Il film, diretto da Audrey Diwan ed interpretato da Anamaria Vartolomei e Pio Marmai, oltre al Leone D'oro si è aggiudicato altri premi collaterali, tra cui Il Fipresci Award (assegnato dalla stampa estera) e il Premio Arca CinemaGiovani 2021, ed è tratto dal romanzo autobiografico di Annie Ernaux.

"Sono molto felice di questo importante riconoscimento ed orgogliosa come donna di distribuire questo film così potente, che difende un diritto importante per le donne che fino a poche decine di anni fa era negato anche nel nostro paese. Sembra incredibile - dichiara Lucy De Crescenzo, CEO di Europictures - ma ancora in 16 paesi l'aborto è considerato un crimine e quello che sta succedendo in Texas ci fa capire come la battaglia è ancora lunga. Grazie alla regista per aver realizzato un film così necessario. Non vediamo l'ora di farlo vedere al pubblico in sala".

Ambientato nella Francia del 1963, La Scelta di Anne - L'Événement racconta il viaggio della battaglia fisica ed emotiva di Anne, una giovane donna che decide di abortire per completare i suoi studi e sfuggire al destino sociale della sua famiglia proletaria, in un mondo che condanna il desiderio delle donne, e il sesso in generale. Ma sarà una lotta contro il tempo….