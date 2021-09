Joe Russo ospite al Mercato Internazionale Audiovisivo

Dal 13 al 17 ottobre 2021 torna il MIA | Mercato Internazionale Audiovisivo, diretto da Lucia Milazzotto, evento fondamentale e imperdibile dell’intero sistema cine-audiovisivo italiano - per favorire l’esportazione di prodotto, le co-produzioni e le relazioni di business a livello internazionale - che anticipa i primi dettagli e appuntamenti del variegato programma della settima edizione.

Dopo essere stato uno dei pochi appuntamenti in presenza nel 2020, il MIA si riconferma anche quest’anno polo di attrazione per i top players del settore, la cui partecipazione si preannuncia già numerosa. Centinaia di richieste che testimoniano la sempre più grande fiducia degli operatori verso il territorio e la volontà di potenziare il business e le collaborazioni con l’Italia, che anche grazie al MIA diventa ancora più centrale nella produzione scripted e unscripted. Inoltre, si segnala per il 2021 un aumento del +30% nel numero di proiezioni cinematografiche, più di 140 proiezioni e 80 tra anteprime di mercato e anteprime mondiali, ad ulteriore riprova della voglia di tornare a vedere il cinema al cinema e di incontrarsi di nuovo dal vivo con distributori, registi e con tutta la comunità cinematografica internazionale.

Il MIA è nato e continua a crescere grazie alla consolidata joint venture tra ANICA – l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali presieduta da Francesco Rutelli e APA – l’Associazione Produttori Audiovisivi di Giancarlo Leone, e il rinnovato supporto di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), con il contributo di MiC (Ministero della Cultura), Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Lazio e programma MEDIA dell’Unione Europea. Rinnovate anche per quest’anno le partnership con i principali sostenitori del MIA, quali UniCredit, Apulia Film Commission e Fondazione Cinema per Roma, a cui si aggiungono nuovi sponsor per il 2021, come Fastweb.

La settima edizione si svolgerà come di consueto a Roma, negli spazi di Palazzo Barberini, del Cinema Moderno e del Cinema Quattro Fontane, per accogliere in totale sicurezza l’industria nazionale e internazionale. Come nella precedente edizione, l’attività on-site sarà potenziata e integrata da quella online, attraverso la piattaforma MIA DIGITAL.

Il Keynote d’apertura della divisione MIA Scripted, curata da Gaia Tridente, sarà affidato al pluripremiato e celebre regista, autore e produttore Joe Russo, Co-Chairman con il fratello Anthony Russo della casa di produzione AGBO. I Russos sono i fratelli più famosi di Hollywood, con film che hanno registrato record di incassi, come il quartetto di film realizzati per la Marvel Cinematic Universe Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

Tra i protagonisti della settima edizione anche il produttore e scrittore Alon Aranya, al MIA per un keynote focalizzato sui suoi numerosi successi. Tra questi la serie TV Your Honor, di cui è Executive Producer, con Bryan Cranston e prodotta per Showtime, remake americano della serie israeliana Kvodo, di cui è stata appena confermata una seconda stagione. Alon è inoltre Executive Producer della serie AppleTV+, Tehran, e di molti show televisivi internazionali.

Il Film Co-Production Market & Pitching Forum presenterà a un pubblico di key players nazionali e internazionali una selezione di 14 progetti di lungometraggio cinematografico, provenienti da 8 Paesi. Ben 5 dei 12 progetti selezionati sono di registe donne, a riprova dell’impegno del Mercato a favore dell’inclusività e della valorizzazione del lavoro femminile e, inoltre, la metà dei titoli sono di registi alla propria opera prima o seconda.

Il fitto programma della divisione Scripted prevederà specifici appuntamenti dedicati al mondo cinematografico e a quello televisivo e delle piattaforme digitali. La sezione MIA Unscripted, curata da Marco Spagnoli, proporrà una serie di incontri internazionali di altissimo livello, che vedrà alternarsi alcune illustri personalità del settore. Cinque film sono stati selezionati a C EU Soon, il programma di film work in progress curato da Francesca Palleschi e dedicato alle opere prime e seconde europee in post-produzione. Con 13 progetti che spaziano dallo sport alla musica, dall’ambiente alla politica, il Doc Pitching Forum di quest’anno sarà contraddistinto da una grande varietà di contenuti, incentrati su personaggi forti, contraddittori e misteriosi.