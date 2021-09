Cinecittà e l'Academy Museum: rapporto sinergico

Cinecittà saluta con entusiasmo l’apertura, il prossimo 30 settembre, dell’Academy Museum of Motion Pictures, il primo museo di Los Angeles dedicato all’arte e alla scienza del cinema, fondato dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Un grande luogo espositivo e di intrattenimento, che rappresenterà il punto cardinale mondiale delle passioni e dei sogni di chi ama il cinema.

"A nome della Presidente Chiara Sbarigia e mio personale inviamo agli amici dell’Academy un saluto caloroso per l’atteso inizio di questa grande avventura", dichiara Nicola Maccanico, Ad di Cinecittà. "Il rapporto di Cinecittà con l’Academy si è ulteriormente saldato da quando nel 2019 abbiamo siglato, in qualità di Founding Supporter del Museo, un accordo per la programmazione stabile di rassegne, mostre e attività dedicate al cinema italiano, classico e contemporaneo. L’Italia è il primo paese al mondo a siglare un simile accordo, e siamo ansiosi di intraprendere nuove attività nella capitale mondiale dello spettacolo. Il rapporto tra cinema americano e cinema italiano, antico e da sempre strettissimo, in Cinecittà ha trovato e trova la sua sintesi, se pensiamo che negli Studios sono stati girati 90 film italiani candidati agli Oscar, e 47 statuette hanno avuto casa qui. Che poi il progetto del Museo porti la firma di un architetto e artista italiano, come Renzo Piano, ci sembra rendere ancora più stretto un dialogo che, nel nuovo slancio che stanno vivendo gli Studi di Cinecittà, vogliamo sia particolarmente vitale, sinergico e produttivo".

Due i grandi eventi in programma per il lancio del Museo Academy: un gala fundraise dedicato a un’altra stella del cinema italiano, divenuta icona internazionale, Sophia Loren, previsto per la sera di sabato 25 settembre e un secondo, il 28 settembre, riservato a personalità di spicco del mondo dell’industria e della politica internazionale, a cui presenzierà la nuova Ambasciatrice Italiana presso gli Stati Uniti, S.E. Mariangela Zappia, in rappresentanza dell’Italia, a sottolineare ancora di più la strategicità dell’accordo siglato da Cinecittà.