‘My Soul Summer’, Casadilego al debutto sul grande schermo

Sono partite in questi giorni le riprese di My Soul Summer per la regia di Fabio Mollo, prodotto da Bartleby Film e Fidelio con Rai Cinema. La protagonista è interpretata da Casadilego, talento musicale già vincitrice di X Factor 2020, ora al suo esordio nel cinema, affiancata da Tommaso Ragno nel ruolo di Vins, Luka Zunic, Agnese Claisse, con Anna Ferzetti e con la partecipazione di Lunetta Savino.

My Soul Summer è l’estate di Anita, 17 anni e tutto ancora da scoprire. L’incontro con un famoso cantante in una estate diversa da tutte le altre le farà conoscere il suo talento e la sua vera passione: la musica. “MySoul Summer è un romanzo di formazione - dichiara il regista Fabio Mollo al suo terzo lungometraggio - È quell'estate che capita una volta sola nella vita. È l'estate di Anita, che trova in sé una voce che non pensava di avere, e che la cambierà per sempre”.

Il film, le cui riprese sono in corso in Calabria per concludersi a Roma a fine ottobre, è una produzione Bartleby Film e Fidelio con Rai Cinema ed è prodotto da Massimo Di Rocco, Luigi Napoleone per Bartleby Film, Silvio Maselli e Daniele Basilio per Fidelio. Il film è scritto da Doriana Leondeff e Antonio Leotti, la fotografia è di Daniele Ciprí, il montaggio di Filippo Montemurro, i costumi di Sara Fanelli e Camilla Giuliani, la scenografia di Eleonora Devitofrancesco.