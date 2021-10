Bambini e ragazzi filmano la bellezza della fragilità

È partita la 3a edizione del Concorso/Evento: Filma la bellezza della fragilità in 2 minuti. Bulli ed Eroi Luoghi dell'anima e luoghi geografici, organizzato dal Centro Studi di Psicologia dell'Arte e Psicoterapie Espressive APS e dal CESVOT- Centro Volontariato Toscano, ideato e diretto nel 2017 da Paola Dei, Psicologo dell'Arte e Critico Cinematografico SNCCI e Teatrale ANCT.

Suddiviso in tre sezioni: Bambini da 5 a 11 anni, Bambini/ragazzi da 11 a 18 anni, Ragazzi da 18 a 25 anni, il Concorso, propone di raccontare un luogo meraviglioso che necessita di un restauro, un gesto affettuoso in tempi di Coronavirus, un fiore che cerca di sbocciare fra le macerie, una strada bianca in un momento particolare, i vigneti di una azienda vinicola in autunno, gesti di contrade, un sorriso sincero. Imparare a cogliere la bellezza della fragilità permette di comprendere che la delicatezza può trasformarsi in una risorsa, che la rabbia e il disprezzo possono trasformarsi in accettazione, che la prepotenza può trasformarsi in rispetto e condurci nei sentieri della vera cultura dell'inclusività.

Le donne del vino aprono le loro cantine per accogliere i ragazzi in questo meraviglioso periodo dell'anno che offre colori inusuali e certamente in grandi di stimolare le arti. I lavori verranno selezionati da una giuria tecnica di esperti e dai ragazzi di alcune scuole di Roma e del Veneto che avranno modo di interagire con i ragazzi senesi attraverso i loro lavori, imparando a conoscere i territori e le bellezze della Toscana con uno scambio emozionale arricchente espresso con le opere.

Il giorno 30 ottobre verranno comunicate le opere selezionate nelle tre categorie. L'Opera vincitrice per ognuna delle tre sezioni riceverà una Coppa dedicata al Concorso Bulli ed Eroi. Tutti i partecipanti (Scuole, Associazioni, Gruppi, Contrade, Singoli) riceveranno una pergamena di partecipazione e i primi Tre vincitori delle tre sezioni, una Coppa dedicata al Concorso. Durante la premiazione verrà donata alle scuole primarie partecipanti una copia del libro: La pacata fortezza. Martina i bulli e gli gnomi scritto e illustrato da Paola Dei prefato da Francesca Santucci Apollo Edizioni.