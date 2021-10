Italian Doc Screenings, call for entry in chiusura

C’è tempo fino al 13 ottobre per iscriversi alle call for entry di IDS - Italian Doc Screenings 2021, il primo mercato del documentario italiano, dedicato all’internazionalizzazione e all’alta formazione del settore organizzato da Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani.

Per l’occasione il 6 ottobre è fissata una road map con le direttrici e i direttori di IDS per rispondere a tutte le domande, i dubbi o le richieste provenienti da coloro che vorranno iscriversi alle selezioni della XV edizione. Per partecipare basta scrivere una mail all’indirizzo: info_ids@documentaristi.it.

Saranno tre i momenti salienti di IDS - Italian Doc Screenings 2021: IDS Academy, IDS Academy Series e IDS Industry. IDS Academy Series si svolgerà a Cagliari dal 3 al 7 novembre grazie alla confermata e preziosa collaborazione di Fondazione Sardegna Film Commission. IDS Industry e IDS Academy si svolgeranno entrambi a Torino dal 26 al 30 novembre, nell’ambito della 4^ edizione di TFI - Torino Film Industry, in collaborazione e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Sono previsti inoltre molti incontri online, che precederanno e seguiranno le date in presenza, e indirizzati all’orientamento o all’approfondimento dei principali temi trattati.

IDS Academy, giunto alla sua VII edizione, si rivolge a filmmaker e autori in cerca di produttore (l’iscrizione è possibile sia con un progetto, sia senza) che porteranno documentari di creazione one off, seriali e crossmediali. Saranno selezionati fino a un massimo di 10 progetti a livello nazionale. Una percentuale verrà riservata ad autori residenti sul territorio piemontese. Saranno inoltre selezionati fino a un massimo di 10 partecipanti senza progetto che parteciperanno attivamente alle attività di training insieme ai selezionati con progetto.

IDS Academy Series, alla II edizione, sarà dedicata in particolare all’utilizzo del materiale d’archivio nella produzione seriale e si rivolge a produttori, autori, registi e filmmaker italiani con o senza progetto e con esperienza nella produzione di film documentari di creazione one off, seriali e crossmediali. Si può partecipare con o senza un progetto di serie documentaria. Saranno selezionati fino a 15 partecipanti. Una percentuale verrà riservata ad autori residenti sul territorio sardo.

IDS Industry, alla XV edizione, segue creando sinergie tra produttori, distributori e documentaristi, con importanti momenti di incontro dal grande potenziale internazionale. La call Industry di quest’anno è dedicata allo sviluppo e all’implementazione delle potenzialità distributive dei progetti italiani che IDS ha ospitato durante le ultime edizioni di IDS Academy e IDS Academy Series. Un’occasione per seguire e curare i migliori progetti che hanno attraversato IDS, favorendo importanti occasioni di co-produzioni e visibilità con grandi player nazionali e internazionali.