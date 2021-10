Al via Apulia Film Forum

A partire da domani, giovedì 7 per tre giorni fino a sabato 9 ottobre 2021, la Fondazione Apulia Film Commission presenta la XII edizione dell’Apulia Film Forum, che si svolgerà online e arricchita quest’anno da due eventi in presenza, in programma all’interno di Palazzo Granafei-Nervegna a Brindisi. L’obiettivo dell’Apulia Film Forum è di favorire l'incontro e le partnership tra gli operatori del settore audiovisivo che si collegheranno sulla piattaforma del Forum (circa 130 produttori provenienti da 33 nazionalità diverse) per sviluppare buone sinergie e realizzare progetti filmici in coproduzione da girare in tutto o in parte in Puglia.

“Il Forum, da anni, ci consente di mostrare ai produttori internazionali le meraviglie della nostra terra e le opportunità della nostra film commission – commenta Simonetta Dellomonaco, presidente della Fondazione Apulia Film Commission-. Sono, infatti, diverse le opere partite da qui e arrivate sugli schermi di tutto il mondo. Sono particolarmente contenta di questo XII edizione, perché il Forum si svolgerà per la seconda a Brindisi. Un territorio che da sempre è a contatto con la settima arte, grazie alle sue bellezze architettoniche e naturali che la contraddistinguono”.

“Appuntamento come sempre atteso per tutta l’industria produttiva italiana e in parte europea- prosegue Antonio Parente, direttore generale di Apulia Film Commission-, l’Apulia Film Forum in quest’edizione si arricchisce con una serie di incontri dedicati esclusivamente ai produttori pugliesi e ospita anche una tappa del Media talents on tour di Creative Europe. In questa maniera si incrementano ulteriormente le attività di empowerment di Apulia Film Commission nei confronti del comparto produttivo pugliese che sempre più spesso collabora con partner e grandi produttori internazionali”.

Nella giornata inaugurale, giovedì 7, il programma prevede la presentazione del sistema Puglia, in cui saranno evidenziati i servizi offerti da Apulia Film Commission a favore dei sistemi di coproduzione, le location e il nuovo Apulia Film Fund. Inoltre, saranno mostrate ai produttori ospiti sei videoclip con le scene di alcuni film e le location utilizzate nelle sei province pugliesi. Fra i 50 progetti pervenuti, la Commissione di valutazione dell’Apulia Film Commission ne ha selezionati 20 (11 per la Sezione Italia e 9 per la Sezione Estero) aderenti ai criteri di eleggibilità (progetti filmici in fase di sviluppo, lungometraggi di finzione o di animazione o documentari, con almeno il 30% del budget assicurato, le cui lavorazioni sono da realizzarsi in tutto o in parte in Puglia), cui si aggiunge 1 progetto selezionato in partnership con Sofia Meetings.

Dal punto di vista della distribuzione geografica, i 50 progetti risultano pervenire da diverse parti del mondo e dimostrano, ancora una volta, un consolidato interesse internazionale nei confronti dell’Apulia Film Forum. Ben 20 sono le nazionalità di origine: Albania, Argentina, Belgio, Brasile, Colombia, Estonia, Francia, Germania, Israele, Italia, Kuwait, Lettonia, Messico, Palestina, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e UK.

Inoltre, con ben sei progetti selezionati provenienti dalla nostra regione, anche questa edizione conferma un crescente interesse verso l’Apulia Film Forum da parte delle società di produzione pugliesi. Grazie alla collaborazione con la piattaforma Festival Scope, il Forum quest’anno offre l’opportunità ai soli produttori partecipanti di visionare le opere precedenti dei registi dei progetti selezionati.

La dodicesima edizione sarà arricchita quest’anno anche da due eventi in presenza che avranno luogo a Brindisi presso Palazzo Granafei-Nervegna (Sala Università, 2° piano) nei tre giorni del Forum. In particolare, giovedì 7 ottobre, dalle 10 alle 13.30, si terrà una nuova attività di formazione dedicata esclusivamente alle società di produzione pugliesi. Si tratta di un workshop gratuito dedicato al tema della produzione e della coproduzione internazionale condotto dall’esperto di fama mondiale Katriel Schory, incentrato sui seguenti temi: “The development and the role of the producer”, “Current and future challenges in film producing”, “Opportunities offered by low budget productions”, “Microbudgeting: Doing More With Less Turn”, “Co-Production in Europe”. Anche grazie a questo interessante workshop, sono numerose le Società di produzione pugliesi che hanno aderito all’iniziativa: Apulia Digital Center, Assedio Film, Bayhol, Dibidì World, Dinamo Film, Draka Production, Fluid Produzioni, Intergea, Ismaele Film, La Kinebottega, Octopost, Oz Film, Passo Uno Cinema, Premiere Film, Scirocco Film, Seminal Film, The Piranesi Experience.

Inoltre, venerdì 8 e sabato 9 ottobre dalle 9 alle 18, è in programma la tappa pugliese della quarta edizione del “Media Talents on Tour…”, iniziativa promosso dal Creative Europe Desk Italy MEDIA, coordinato da Cinecittà spa, in collaborazione con le cinque Film Commission del Sud Italia (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). Il progetto “MEDIA: Talents on tour”, prevede una serie di eventi formativi rivolti a produttori/talenti emergenti, i cui progetti in fase di sviluppo saranno seguiti da mentori ed esperti del settore. L’obiettivo è di favorire un accrescimento delle competenze di produttori/talenti emergenti e migliorare la loro partecipazione ai bandi di Europa Creativa MEDIA. Attraverso i vari focus, i progetti dei “talenti” selezionati avranno l’opportunità di migliorare la loro idea progettuale, aumentandone la qualità e il potenziale di distribuzione, in linea con quanto previsto dagli obiettivi del sottoprogramma MEDIA di Europa Creativa.

Di seguito le città selezionate per le cinque tappe del Tour a iniziare da Brindisi (8-9 ottobre), Catanzaro (25-26 ottobre), Potenza (4-5 novembre), Palermo (18-19 novembre), Napoli (24-25 novembre) e i dieci produttori selezionati per la quarta edizione: Antonio Buscema di Makè Film, Claudia Canfora di Parallelo 41 produzioni, Cristiano Ciliberti di Scrigno Production, Luca Ciriello di Lunia Film, Andrea d'Adamo di Scirocco films, Michelangelo Ferrara di R4 Real, Marco Mingolla di Cattive produzioni, Raffaella Pontarelli di Amarena Film, Matteo Russo di Calabria movie, Edoardo Tranchese di Tranchese produzioni.

Con questo evento, la Fondazione Apulia Film Commission completa la propria strategia di costruzione della filiera industriale dell’audiovisivo, consentendo lo scambio di buone pratiche produttive, oltre che di risorse finanziarie, per consentire e facilitare la realizzazione di film in Puglia.

Il Forum è realizzato dalla Regione Puglia e dalla Fondazione Apulia Film Commission, in collaborazione con Sofia Meetings.