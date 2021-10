'The Specials' ad Asperger Film Festival

Asperger Film Festival, il festival internazionale di cinema e arti visive curato da uno staff di persone autistiche, la cui IX edizione si terrà al Maxxi di Roma dal 19 al 21 Novembre, riprende finalmente il suo tour in presenza tra i comuni del Lazio e lo fa partendo da Sabaudia, Latina, Marino, Anzio e Tolfa tra il 15 e il 29 ottobre.

Per l'occasione, per concessione di Europictures, ogni tappa vedrà la proiezione del film The Specials, di Olivier Nakache e Eric Toledano, con Vincent Cassel. Dagli stessi autori di Quasi amici, e tratto da una storia vera, il film racconta la quotidianità di Malik e Bruno, una coppia di amici e colleghi, al lavoro per aiutare giovani in difficoltà, tra guida terapeutica, inserimento nel mondo del lavoro e assistenza pratica quotidiana per ragazzi autistici.

AS Film Festival OnTheRoad 2021 è curato dall'associazione Not Equal e sostenuto dalla Regione Lazio. La prima tappa del tour, prevista per Venerdì 15 ottobre presso il Palazzo Angiolo Mazzoni a Sabaudia e realizzata in collaborazione con l'associazione LatinAutismo e il Comune di Sabaudia, sarà riservata agli gli studenti del Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare.

La seconda tappa, sempre in collaborazione con LatinAutismo e con il patrocinio del Comune di Latina, si terrà Domenica 17 ottobre 2021 presso il Consorzio per lo sviluppo industriale Roma Latina. L'ingresso è gratuito previa prenotazione (per partecipare scrivere a info@latinautismo.it).

Sabato 23 e Domenica 24 Ottobre, grazie alla collaborazione con Senza Frontiere Onlus e Marino Short Film Festival e con il patrocinio del Comune di Marino, ASFF OnTheRoad sarà a Marino, presso la Sala Lepanto. Partenza alle 17.00 di Sabato 23 ottobre, con l'inaugurazione della mostra personale di Davide De Cubellis, illustratore e storyboard artist che, dal 2000, collabora con la maggior parte delle case di produzione cinematografiche e pubblicitarie italiane, affiancando registi come Marco Risi, Paolo Virzì, Sergio Rubini, Matteo Garrone, Daniele Luchetti, Emanuele Crialese, Wes Anderson e Guy Richie.

Alle 18.00 De Cubellis interverrà dal vivo con WORD-SIGN-SHOT, Chiacchiere e pensieri sul bisogno umano di trasformare le parole in immagini. Un'incursione nell'affascinante mondo che lega la scrittura di servizio al film, attraverso il processo di previsualizzazione nell'industria del Cinema.Alle 20.00 lo staff di AS Film Festival presenterà il film The Specials.

Domenica 24 ottobre sarà dedicata al cinema breve: a partire dalle 18.00 sarà possibile assistere ad una selezione di opere internazionali e cortometraggi d'animazione curata dallo staff di As Film Festival e del Marino Short Film Festival. Il pomeriggio sarà l'occasione per lanciare il progetto della 3a edizione del Marino Short Film Festival, messo in stand by a causa dell'emergenza sanitaria. L'ingresso in Sala Lepanto sarà gratuito fino ad esaurimento posti. Martedì 26 ottobre sarà la volta di Anzio. L'appuntamento, curato in collaborazione con il cineclub La Dolce Vita, è presso il Cinema Moderno a partire dalle 16.45. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Infine Venerdì 29 ottobre sarà la volta di Tolfa. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con la Società Cooperativa Taitle e l’Associazione Chirone e patrocinata dal Comune di Tolfa, è presso il Teatro Claudio a partire dalle 21.15. Anche in questo caso l'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Per tutte le giornate l'ingresso in sala sarà subordinato al possesso del green pass o di un tampone valido.