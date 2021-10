L'offerta home video Luce-Cinecittà alla Festa di Roma

Non solo anteprime. Luce Cinecittà sarà presente alla Festa del Cinema di Roma anche con le sue proposte home video attraverso tre presentazioni ospitate allo spazio della Roma Lazio Film Commission presso l'Auditorium Parco della Musica. Gli incontri si possono seguire in streaming in diretta e on demand sul canale Youtube della RLFC, e in presenza con un numero di posti limitati in ottemperanza alle norme anti covid.

Ad inaugurare il ciclo, venerdì 15 ottobre alle ore 14,30 è la presentazione del cofanetto Dvd di Alida, un film di Mimmo Verdesca: la storia della leggendaria attrice attraverso le parole inedite delle sue lettere e dei suoi diari. A parlare dell’opera saranno l’autore, Verdesca assieme all’attore e nipote della Valli, Pierpaolo De Mejo.

Domenica 17 ottobre alle 14,30 sarà la volta di Tempo al tempo, film concerto ideato da Ambrogio Sparagna che a cinquant’anni dal Decameron di Pasolini omaggia la storia della musica popolare. Oltre al musicista e ideatore dell’opera saranno presenti il Direttore Cinema e Archivio Luce – Cinecittà, Enrico Bufalini, l’Amministratore delegato di Musica per Roma, Daniele Pitteri.

Giovedì 21 ottobre alle 10,00 spazio alla Storia con Gli anni difficili documentario tratto dalla serie “Il tuo anno” in cui il regista Leonardo Tiberi racconta l’Italia nel periodo che va dal 1940 al 1945: un momento in cui ci saranno solo sacrifici, lutti e sconfitte unite a memorabili e inutili atti di valore. Un excursus che verrà raccontato dal vivo dall’autore assieme al giornalista e fotografo Gabriel Rifilato.