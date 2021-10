Dino Risi e Roberto Rossellini in tournée in Francia

LIONE - Un pacchetto con tredici film diretti da Dino Risi e un altro pacchetto con altrettanti film diretti da Roberto Rossellini saranno in tournée in Francia a partire da novembre. Accompagnati da due eleganti poster pieghevoli che fungono da catalogo tascabile. L’iniziativa è stata lanciata al Marché International du Film Classique di Lione. Contemporaneamente a questi classici del cinema italiano, diversi altri pacchetti sono disponibili su richiesta sia per le sale d’art et d’essai che per le catene di multiplex: Jane Campion, Kelly Reichardt, Jean Vigo, Jean-Paul Belmondo. L’Agence Nationale pour le Développement du Cinéma en Régions/ADRC, fondata nel 1983 dal Ministero della Cultura francese, conta attualmente 1400 membri. Ogni anno l’ADRC fa circolare una media di 200 pellicole in oltre 2000 località.

https://adrc-asso.org/l-association