Una drag queen "felice" nell’esordio di Paolo Cippolletta

Esce in sala in esclusiva nel circuito UCI in Campania (Casoria Napoli e Marcianise) dal 4 al 10 novembre il film Fino ad essere felici, esordio nel lungometraggio del regista napoletano Paolo Cipolletta, (già autore dei corti La Gatta Mammona, Uocchie c’arragiunate), interpretato da Francesco Di Leva, Gianfranco Gallo, Miriam Candurro, Luca Saccoia, Giuseppe Pirozzi, Gianni Parisi, Patrizia Spinosi, Paola Sambo ed Ernesto Mahieux e prodotto da Alessandro Riccardi e Gianluca Varriale per Vargo distribuito da 102 Distribution.

La Premiere del 4 novembre alle ore 19.30 presso UCI Casoria Napoli vedrà la presenza del regista Paolo Cipolletta e del cast. Il film sarà presentato in anteprima stasera, 29 ottobre, al Festival del Cinema di Castel Volturno e sarà in selezione ufficiale al RIFF - Rome Independent Film Festival, che si tiene nella Capitale, con proiezione sabato 20 novembre.

Il film racconta la storia di Andrea, un quarantenne dalla vita apparentemente ordinaria, ma con un segreto. Una volta a settimana, all’insaputa di tutti, si trasforma ne “l’Octavia Meraviglia”, la più celebre drag queen delle notti napoletane. Il suo modo per essere felice. Ma quando il segreto verrà svelato, il già fragile legame con la moglie Lucia salterà del tutto; il conflitto coniugale, senza esclusione di colpi, metterà a repentaglio il suo rapporto con il figlio. Pur di non perderlo, Andrea sarà disposto a rinunciare al proprio desiderio?

Fino ad essere felici si avvale della direzione della fotografia di Francesco Morra, del montaggio di Raffaele Iardino, delle scenografie di Viviana Panfili, dei costumi di Chiara Aversano, delle musiche di Sandro Di Stefano e del suono di Antonio Caspariello.