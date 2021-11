Donato Carrisi gira 'Io sono l'abisso'

Sono in corso le riprese di Io sono l'abisso, il nuovo film scritto e diretto da Donato Carrisi e tratto dall'omonimo romanzo dell'autore edito da Longanesi.

Il film, girato sul Lago di Como, è prodotto da Palomar e Vision Distribution e sarà distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution, "è un thriller dei sentimenti in cui i colpi di scena e la suspense sono costruiti sulle storie dei personaggi - dichiara il regista - C'è una storia visibile, ma ce n'è anche una sommersa, che scorre silenziosa ed emerge all'improvviso. Ed è quella che va a colpire lo spettatore dove meno se lo aspetta, in quel piccolo posto del cuore in cui custodiamo l'empatia".