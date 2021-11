Vis à Vis: parte da Cinecittà un ciclo di laboratori su Fellini, Banksy e Morandi

Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra, l'esposizione permanente degli Studios di Via Tuscolana, e del MIAC, il Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema, presenta Vis à Vis - Educazione museale condivisa, progetto che dà vita a una rete temporanea di scambio tra realtà pubbliche e private che contemplano l'educazione come risorsa e mezzo per attivare processi culturali. Già dal titolo Vis à Vis, fa riferimento al confronto, alla condivisione e alla collaborazione che si attivano in uno scambio fisico reciproco in cui tutti si alternano nel ruolo di ospiti e ospitanti ridando valore non solo al ritorno in presenza, ma anche alla possibilità di tornare a incontrarsi su un ampio territorio che da Roma e provincia, arriva a toccare Bologna e l'entroterra siciliano di Castelbuono (Palermo).

All'iniziativa aderiscono i dipartimenti educativi di Cinecittà si Mostra e MIAC, capofila del progetto, Art Forum Würth Capena; DART Chiostro del Bramante; Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna | Museo Morandi; Museo Civico di Castelbuono, e MuCiv Museo delle Civiltà - Arti e tradizioni popolari. Occasione di contatto e conoscenza tra le istituzioni stesse, pensata per il pubblico delle famiglie e dei bambini, Vis à Vis vedrà Cinecittà ospitare i laboratori di tutte le realtà coinvolte e tutti i dipartimenti partner accogliere, presso i loro spazi, un laboratorio di Cinecittà il sabato e la domenica a partire dal 13 novembre 2021 fino a maggio 2022.

La finzione scenografica e cinematografica sarà messa in relazione allo spazio reale e architettonico grazie a Banksy nell’appuntamento con il Chiostro del Bramante, mentre visioni optical e illusorie, artistiche e cinematografiche, diventeranno protagoniste nello scambio con Art Forum Würth. Se insolite relazioni tra l’immaginario filmico Federico Fellini e la poetica del pittore Giorgio Morandi saranno esplorate nell’incontro con il Museo Morandi, la seconda vita di oggetti del passato e della tradizione, visti anche come oggetti di scena, diventerà il pretesto per un dialogo con il MuCiv Museo delle Civiltà - Arti e tradizioni popolari. Il tema della cura e dell’ambiente sarà invece il protagonista dell’incontro a lungo raggio tra Cinecittà e il Museo Civico di Castelnuovo con un confronto sulle esperienze “verdi” nei progetti dell’Orto dell’Arte del museo siciliano e nel Totoro Garden di Cinecittà, l'angolo verde degli Studios dedicato al protagonista del cartoon Ghibli.

Grazie a queste relazioni inusuali, nel rispetto dei patrimoni e delle identità specifiche di ciascun museo e spazio espositivo, prenderanno forma dieci giornate di workshop in cui cinema, arte, architettura, antropologia e ambiente dialogheranno insieme. Un sistema di contaminazioni innescate da Vis à Vis che potrà essere per gli stessi operatori culturali, spunto di riflessione su pratiche e modelli educativi condivisi e condivisibili che saranno illustrati e discussi a maggio con una conferenza tra tutti i partecipanti, aperta anche al pubblico, presso gli Studi di Cinecittà.

I laboratori del progetto prendono il via Sabato 13 novembre alle ore 16.00 a Cinecittà che ospita il Dipartimento educativo DART Chiostro del Bramante con il laboratorio VIETATO (NON) COPIARE! Le avventure dei personaggi di cartone. Mentre Domenica 14 Novembre Cinecittà si Mostra sarà ospite del Chiostro del Bramante dalle ore 10.30 per l’incontro Un chiostro da cinema. A dicembre è la volta dello scambio in trasferta tra Roma e Capena con Art Forum Würth che sarà presente sabato 4 dicembre alle 16.00 a Cinecittà con il laboratorio La magia delle immagini in movimento, e domenica 5 dicembre gli educatori di Cinecittà si Mostra aspettano tutti a Capena per l’appuntamento Caleidoscopiche visioni.

Vis à Vis prosegue anche nel corso del 2022, nei mesi da febbraio a maggio con la stessa formula di weekend alternati che permetteranno di scoprire collezioni, patrimoni, mostre e attività delle altre realtà coinvolte nel progetto: Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna | Museo Morandi, MuCiv Museo delle Civiltà - Arti e tradizioni popolari e Museo Civico di Castelbuono.

Questi nel dettaglio tutti gli appuntamenti del 2021:

SABATO 13 NOVEMBRE, Ore 16.00

Presso Cinecittà si Mostra Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni VIETATO (NON) COPIARE! Le avventure dei personaggi di cartone Il Dipartimento educativo DART Chiostro del Bramante propone una speciale attività educativa che mette in dialogo le tecniche artistiche rinascimentali e quelle utilizzate nella scenografia cinematografica dagli abili artigiani decoratori attivi a Cinecittà. Le tecniche preparatorie all’affresco saranno l’occasione per un suggestivo salto temporale dalla realizzazione di affreschi nel mondo romano, passando dal Rinascimento fino ad arrivare alle riproduzioni scenografiche sul set di Roma Antica. Sperimentando le tecniche di trasferimento dell’immagine dal cartone preparatorio al supporto, i partecipanti daranno vita a originali personaggi da cinema.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: Cinecittà – Via Tuscolana 1055, Roma Biglietto bambini: 7,00 euro Biglietto adulti: 15,00 euro Gli adulti possono partecipare alla visita guidata sui set delle 16.30 inclusa nel costo del biglietto. Prenotazione obbligatoria a: didattica@cinecittaluce.it Per maggiori informazioni: www.cinecittasimostra.it

DOMENICA 14 NOVEMBRE Ore 10.30 – ingresso in mostra ore 11.00

Presso il Chiostro del Bramante Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 ai 10 anni UN CHIOSTRO DA CINEMA Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra e MIAC presenta uno speciale laboratorio dedicato all’invenzione scenografica, uno degli aspetti più affascinanti della realizzazione di un film in cui il confine tra realtà e finzione si confonde attraverso l’illusione cinematografica. I partecipanti, come dei veri scenografi professionisti, potranno reinventare l'architettura del Chiostro del Bramante per trasformarla in un “set tascabile” in cui ambientare una scena a prova di street art, prendendo ispirazione dalla mostra ALL ABOUT BANKSY: exhibition 2.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI DART Chiostro del Bramante – Via della Pace 5, Roma Biglietto ridotto bambini 10 euro (compresa attività didattica). Gli adulti possono visitare in autonomia la mostra ALL ABOUT BANKSY acquistando in loco il biglietto secondo la fascia oraria (biglietto adulti 18 euro) Prenotazione obbligatoria a: didattica@chiostrodelbramante.it Per maggiori informazioni: www.chiostrodelbramante.it

SABATO 4 DICEMBRE Ore 15.30

Presso Cinecittà si Mostra Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni LA MAGIA DELLE IMMAGINI IN MOVIMENTO L’Op Art, una delle correnti protagoniste della mostra “[E]MOTION - Op Art, Arte Cinetica e Light Art nella Collezione Würth”, si pone l’obiettivo di provocare nello spettatore particolari illusioni ottiche. Le opere stupiscono con effetti di movimento che le rendono vive e vibranti. Il movimento è anche elemento fondante del cinema, a partire dall’invenzione di congegni che consentivano di creare l’illusione del moto attraverso la visione di immagini in rapida sequenza. Tra questi primi strumenti ottici, “antenati del cinema” e dal fascino quasi magico, c’è il fenachistoscopio. Il laboratorio, condotto a Cinecittà per Vis à Vis dagli educatori museali dell'Art Forum Würth Capena, coinvolgerà i partecipanti proprio nella creazione di un fenachistoscopio. Le visioni che si andranno a creare saranno ottenute dalla scomposizione e ricomposizione di alcune opere in mostra all’Art Forum Würth Capena.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Cinecittà – Via Tuscolana 1055, Roma Biglietto bambini: 7,00 euro Biglietto adulti: 15,00 euro Gli adulti possono partecipare alla visita guidata sui set delle 16.30 inclusa nel costo del biglietto. Prenotazione obbligatoria a: didattica@chiostrodelbramante.it Per maggiori informazioni: www.chiostrodelbramante.it

DOMENICA 5 DICEMBRE Ore 15.00

Presso Art Forum Würth Capena Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni CALEIDOSCOPICHE VISIONI Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra e MIAC presenta uno speciale laboratorio dedicato alle visioni immaginifiche di registi e artisti, alle immagini in movimento e alle illusioni ottiche che conducono gli spettatori nell'incanto del cinema. Le opere presenti nella mostra [E]MOTION Op Art, Arte Cinetica e Light Art nella Collezione Würth e gli spazi espositivi verranno esplorati dai bambini utilizzando un inedito kit del regista con cui sperimentare i segreti delle inquadrature e dar vita a un giocoso congegno ottico per contemplare immagini da sogno.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Art Forum Würth Capena - Viale della Buona Fortuna 2, Capena RM Biglietto bambini: 5,00 euro Prenotazione obbligatoria a: 06 90103800 art.forum@wuerth.it Per maggiori informazioni: www.artforumwuerth.it