Terraviva Festival, dal 16 al 20 novembre

Seconda edizione per il Terraviva Film Festival di Casalecchio di Reno, rassegna di cinema e cultura che mira a sviluppare una cultura dell’unione e una conoscenza e comprensione dell’altro e delle diverse identità. In programma dal 16 al 20 novembre, intende contribuire allo sviluppo dell’inclusione, alla sensibilizzazione verso i temi ambientali, strettamente legati alle migrazioni e alla genesi dei conflitti, e a far conoscere alcuni tra gli artisti emergenti e più interessanti espressione dei paesi del Sud e dell’Est del mondo.

In concorso 11 lungometraggi e 8 cortometraggi, provenienti da oltre 15 paesi. Tra i titoli gli italiani La guerra di Cam di Laura Muscardin, Yemen nonostante la guerra di Laura Silvia Battaglia (Yemen-Italia), Ancora non lo so di Maaria Sayed (15'), Beyond the Sea di Thomàs Sheridan (29'), Giusto il tempo per una sigaretta di Valentina Casadei (15'), Nel blu di Mounir Derbal (15'), Pizza Boy di Gianluca Zonta (15'), Resilient Warriors di Jose Antonio e Giacomo Arrigoni (Italia-Brasile, 4'). Fuori concorso Let's Kiss di Filippo Vendemmiati.

Tre tematiche specifiche saranno approfondite in tre giornate di lavori: il 17 novembre al Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno un Focus su migrazione, conflitti ed esilio, diritti umani e ricerca di identità. Alle ore 16.30 il talk Migrazione e Media: viaggio tra le immagini di una trasformazione. Interverranno: Susanna Guerini (Archivio Memorie Migranti), Laura Berrini (Fondazione Cineteca di Bologna), Mounir Derbal, Maaria Sayed e Keti Stamo (registi vincitori del Premio Gianandrea Mutti), Leonardo de Franceschi (Università Roma 3), Giuditta Lughi (ricercatrice indipendente), modera Sarah Kamsu, giornalista.

Il 18 novembre sempre al Teatro Laura Betti giornata dedicata ai temi ambientali e al depauperamento, alla rivalità tra uomo e natura, allo sradicamento in senso metaforico e materiale. Alle 16.30 il talk Ambiente e risorse naturali: la grande abbuffata. Interverranno: Elly Schlein (vicepresidente Regione Emilia Romagna), Luisa Corazza (direttrice del Centro di Ricerca ArIA – Università degli studi del Molise), Angelica de Vito (adviser per la Missione permanente del Costa Rica alle Nazioni Unite), Luciano Centonze (direttore CEFA – Il seme della solidarietà Onlus), modera Sara Manisera (giornalista).

Il 19 novembre i lavori si spostano al DamsLab in via Azzo Gardino a Bologna con focus dedicato a donne e integralismo, alle difficoltà e al dramma delle donne vittima di violenza domestica e alla stretta interconnessione tra democrazia e diritti delle donne, tra violenza pubblica e privata. Alle 17, preceduto dal monologo dell’attrice Paola Michelini Invisibili, il talk Confini violati: la sopraffazione nei conflitti tra paesi e nelle relazioni tra individui. Interverranno: Emily Clancy (vicesindaca e assessora del Comune di Bologna), Giacomo Manzoli (direttore del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), Razi Mohebi, Soheila Javaheri e Ali Jenaban (registi), Tatiana Biagioni (presidente AGI – Associazione Avvocati Giuslavoristi Italiani), Laura Silvia Battaglia (giornalista e documentarista), modera Francesca Caruso (ricercatrice nel programma Mediterraneo, Medio Oriente e Africa dello IAI e Policy Officer del MWMN).

Programma completo disponibile sul sito del festival https://terravivafilmfestival.it/programma/