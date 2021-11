Dalla scrittura all’immagine, a Torino nasce un progetto

Dalla scrittura all’immagine: Guarda che storia! Racconti per lo schermo è il nuovo progetto ideato e organizzato da Film Commission Torino Piemonte e Salone Internazionale del Libro di Torino per individuare romanzi adatti a essere trasformati in lungometraggi o serie tv, e permettere alle case editrici di presentare il proprio libro a registi, sceneggiatori, produttori e decision makers del settore.

Per la prima edizione, rivolta a romanzi o graphic novel editi tra il 2019 e il 2021, la cui call for application si è chiusa lo scorso 25 ottobre, sono stati selezionati sette libri, che saranno presentati venerdì 26 novembre alle ore 14.30, presso il Circolo dei lettori, in una presentazione pitching session organizzata nell’ambito di TFI Torino Film Industry – Production Days.

Conduce l’appuntamento Gino Ventriglia, sceneggiatore e story editor, che insieme all’autrice e sceneggiatrice Paola Mammini e a Marco Pautasso del Salone del Libro di Torino ha composto il comitato di selezione chiamato ad individuare i progetti finalisti dell’iniziativa lanciata lo scorso settembre. Ad introdurre la presentazione delle sette opere saranno Paolo Manera - Film Commission Torino Piemonte e Marco Pautasso - Salone Internazionale del Libro di Torino. L’evento è riservato agli accreditati a TFI - Production Days. Il pubblico interessato potrà scrivere a segreteria@salonelibro.it per richiedere di partecipare, lasciando la propria mail e il proprio numero di cellulare. La prenotazione è obbligatoria.

Questi i progetti selezionati:

Ade Zeno, L’incanto del pesce Luna, Torino, Bollati Boringhieri, 2020 - pg. 192

Andrea Monticone, Carne mangia carne, Torino, Buendia Books, 2020 - pg. 96

Riccardo Humbert, Il cappotto di Bea, Torino, Graffio, 2021 - pg. 318

Francesca Manfredi, L’impero della polvere, Milano, La nave di Teseo, 2019 - pg 169

Marco Zambelli, Fine corsa. Una storia giunta al capolinea, Alessandria, Puntoacapo, 2021 - pg. 354

Marina Visentin, Cuore di rabbia, Milano, S.E.M., 2021 - pg. 349

Giuliana Cutrona, La sposa sola (opera in 3 volumi), Torino, Zedde, 2018/2019 - pg. 560