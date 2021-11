Mimmo Calopresti e Ivan Silvestrini docenti a Cerveteri

Sono numerosi gli ospiti di CortoLive - La Fabbrica del Cortometraggio, in programma il 26, 27 e 28 novembre nello storico Palazzo Ruspoli di Cerveteri. Tre giorni di proiezioni, presentazioni di pitch, concerti e lezioni con docenti d’eccezione come il regista vincitore del Ciak d’oro Mimmo Calopresti, l’astro nascente Ivan Silvestrini, autore tra le altre cose di Monolith e della serie Netflix Zero, il regista bosniaco specializzato in cortometraggi Ado Hasanovic, la sound designer due volte vincitrice del David di Donatello Maricetta Lombardo, l’ex Amministratore Delegato di Cinecittà e ora Presidente di Roma Lazio Film Commission Luciano Sovena, la produttrice Simona Banchi. Protagonisti del weekend saranno i giovani registi e registe selezionati, tutti under 35 e residenti nel Lazio, che competeranno per due premi, uno dedicato ai cortometraggi e uno ai pitch di progetti cinematografici. . Tra gli eventi speciali sono previsti i concerti di Riccardo Bertini, insieme al violinista Andrea di Cesare, e di Valerio Vigliar, oltre che le proiezioni fuori concorso dei cortometraggi che parteciperanno alla finale laziale di MArteLive, il festival multiartistico che realizzerà la sua Biennale MArteLive nell’ottobre del 2022.