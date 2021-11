Cinecittà Game Hub: parte l’acceleratore dei videogiochi

Il videogioco ora ha il suo nuovo acceleratore: si chiama Cinecittà Game Hub e sarà presentato alla stampa mercoledì 1 dicembre alle ore 11:00 all’interno degli Studios di via Tuscolana 1055.

Alla conferenza stampa, nella Sala Fellini, parteciperanno, Nicola Maccanico, Amministratore Delegato di Cinecittà; Paolo Orneli, Assessore della Regione Lazio alle attività produttive; Luisa Bixio, Vice Presidente di IIDEA e CEO di Milestone; Mauro Fanelli, Coordinatore delle attività dell’Hub; Marco Saletta, General Manager Sony Interactive Entertainment Italia; Tiziana Ena, PBU & Greek Market Head di ACER. Al termine della conferenza è prevista una visita nei locali destinati allo svolgimento dell’attività delle start-up dal 10 gennaio al 22 aprile. Al termine del tour è previsto un aperitivo e sarà possibile visitare gli Studios.

Parte il 1 dicembre per concludersi in primavera una esperienza importante di accelerazione che vede protagoniste dieci imprese di sviluppo di videogame insieme a Cinecittà Spa, che mette a disposizione le strutture e una lunga e famosa storia di successi ed esperienze nel mondo dell’audiovisivo, di cui anche i videogiochi fanno parte a pieno titolo. Insieme a Cinecittà sostengono il progetto la Regione Lazio e il Ministero della Cultura-Direzione Cinema, in collaborazione con IIDEA (che raccoglie le imprese del settore che operano in Italia). L’iniziativa ha anche il supporto di tre grandi realtà imprenditoriali come Sony Interactive Entertainment Italia, Epic games e ACER.

A coordinare le attività formative dell’Hub sarà Mauro Fanelli, (Co-founder, Direttore Creativo & CEO dello studio di sviluppo indipendente MixedBag ed ex-vicepresidente di IIDEA), che guiderà un gruppo di tutor tra cui Elisa Farinetti (Co-founder & CEO, Broken Arms Games), Luca Marchetti (Co-founder & CEO, Studio Evil), Elisa Di Lorenzo (Co-founder & CEO, Untold Games) e Daniele Azara (Head of Games & Chief Creative Director, One-O-One Games). I tutor selezionati hanno esperienza pluriennale nel settore dello sviluppo gaming e ricoprono cariche manageriali nei rispettivi team.

Da qui ai prossimi mesi le dieci start-up, selezionate con un bando pubblico, seguiranno i corsi che hanno lo scopo di rafforzare le loro capacità produttive e imprenditoriali, portando avanti al contempo lo sviluppo del loro progetto. L’obiettivo è quello di introdurre nel mondo videoludico dieci nuovi protagonisti e metterli in condizione di guardare all’orizzonte internazionale per creatività e capacità. L’esperienza si concluderà con un demo day, una presentazione strutturata dei progetti a un pubblico di publisher e investitori.

Il programma di accelerazione, fortemente sbilanciato sulla preparazione business delle aziende partecipanti, prevedrà vari appuntamenti settimanali e si svilupperà su tre track distinte: Business, Production e Inspirational. Oltre ai tutor, il programma si avvarrà di esperti italiani ed internazionali nei rispettivi campi, per offrire alle start-up la miglior preparazione possibile.

Ecco l’elenco delle start-up che prenderanno parte all’Hub e i giochi a cui lavoreranno all’interno dell’acceleratore. Adalot Networks con SATAN JR, un'avventura grafica a fumetti piena di puzzle da risolvere, enigmi improbabili e dark humour. Baryonyx Games con Der Marsch, che racconta come durante l’epica battaglia di Stalingrado un gruppo di soldati dell'Asse, guidati da un giovane tenente, si ribella agli ordini e smette di combattere. Codemount Studio con Mega Chickens, un gioco multiplayer di carte collezionabili online basato su un'ambientazione ironica e unica. Il gioco si avvale anche della possibilità di produrre e acquistare NFT legati ai personaggi. Ghostshark con TOPO.B, un action/adventure in pixel art e stile retrò, che dà al giocatore reminiscenze dei classici anni ’80 e ’90. Keiron Interactive con Movin Force, un fitness casual VR game capace di far divertire il giocatore e contemporaneamente fargli bruciare calorie. Mad Pumpkins con Movierooms, un gioco gestionale per PC e Mac OS, dove il giocatore deve gestire il proprio cinema-teatro dagli albori del Novecento facendolo evolvere fino ai giorni nostri. Mav Reality con Sephirot - il Gioco, basato su drammaturgie ipertestuali, algoritmiche e procedurali con attori e giocatori che condividono uno stesso spazio digitale. Overdroid con Hexarchia, un videogioco di guerra e strategia a turni in tempo reale ispirato agli scacchi. Le più importanti civiltà della storia si scontrano in battaglie tutti contro tutti per il dominio del mitico mondo in cui il gioco è ambientato. Rednoy con Caracoles, un running game multiplayer (locale e online) atipico, di una lentezza esilarante ma che sa essere insospettabilmente competitivo e ricco di colpi di scena. Sedleo con 1348 (working title), un action-adventure (AA) in terza persona ambientato nell’Italia medievale.