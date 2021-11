I leggendari personaggi di Hanna-Barbera tornano in tv

I personaggi più iconici targati Hanna-Barbera sono pronti a tornare per conquistare nuove e vecchie generazioni. Approda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) la nuovissima serie in Prima TV assoluta Jellystone. L’appuntamento è a partire dal 29 novembre, dal lunedì al venerdì, alle 19.15.

Tra i protagonisti di questa nuova serie animata, gli amatissimi e intramontabili Yoghi e Bubu, Tatina e Papino, Braccobaldo, Cindy, Jabberjaw, Top Cat, El Kabong e Capitan Caveman. Lo show, prodotto dalla Warner Bros. Animation, è ambientato nella città di Jellystone, un luogo incantevole dove tutti i personaggi vivono, lavorano e giocano insieme ma, allo stesso tempo, non possono fare a meno di creare problemi l'uno con l'altro. Jellystone ha l’aspetto e il fascino di un piccolo villaggio, ma con tutte le comodità di una città moderna. I suoi abitanti passeggiano tra le sue deliziose strade e, chiacchierando tra di loro, si raccontano le rispettive disavventure. Jellystone è una comunità continuamente alle prese con strani avvenimenti e imprevisti di ogni tipo, spesso causati…da loro stessi!

Ognuno dei personaggi ha un ruolo all’interno della città: Braccobaldo è il fiero sindaco di Jellystone, Yoghi, Bubu e Cindy sono lo staff medico mentre Jabberjaw lavora nel negozio di abbigliamento. Le avventure quotidiane dei diversi protagonisti si incroceranno nei modi più divertenti e incredibili che si possano immaginare. Ognuno di loro vive il suo mondo, infatti, come una spassosa sitcom e questo conquisterà i vecchi e nuovi appassionati dell’universo Hanna-Barbera fin dalla prima puntata.

“Sono cresciuto guardando i cartoni animati di Hanna-Barbera e nutro un profondo amore per loro" - ha dichiarato C. H. Greenblatt, executive producer e showrunner della serie - “l'enorme quantità di personaggi, più o meno classici, che abbiamo potuto utilizzare attingendo dalla produzione Hanna-Barbera è ciò che rende davvero speciale tutto quello che ruota intorno a Jellystone. Invece di ricercare l’atmosfera tipica dei cartoons del passato, abbiamo deciso di divertirci, giocando con i characters ed esplorando le rispettive personalità per conferirgli maggiore profondità. Nella serie, ci sono molte probabilità di imbattersi in uno dei personaggi a cui si è particolarmente legati. Ci auguriamo che i fan di vecchia data apprezzino il risultato, da parte nostra siamo veramente entusiasti che i genitori di oggi possano introdurre i propri figli e godersi insieme a loro i personaggi che hanno più amato del mondo Hanna-Barbera”.