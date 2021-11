Film Commission Piemonte, i risultati della Rete Regionale

La Rete Regionale messa in campo da Film Commission Torino Piemonte a partire dal 2017 presenta per la prima volta il percorso e i risultati raggiunti grazie a 60 protocolli d’intesa siglati dalla Fondazione con altrettanti comuni della Regione Piemonte, in rappresentanza di tutte le province.

Un progetto nato con l’obiettivo di reperire nuove risorse finanziarie e logistiche a sostegno di film e serie tv e, al contempo, produrre benefici economici, occupazionali e promozionali per i territori coinvolti. Un percorso che ha visto una crescita costante e considerevole, capace di coinvolgere solamente nel 2021 ben 44 nuovi Comuni con i quali, come per i precedenti, sono stati siglati protocolli d’intesa allo scopo di favorire le riprese su tutto il territorio regionale.

Le partnership siglate nel corso degli ultimi anni hanno prodotto numerosi risultati in svariati ambiti, favorendo la promozione del territorio attraverso la realizzazione di progetti speciali e la nascita di inedite collaborazioni tra i diversi enti territoriali: i protocolli d’intesa con i Comuni hanno infatti garantito fin da subito agevolazioni logistiche e operative alle società di produzione (prime fra tutte la riduzione del canone di suolo pubblico durante le riprese) e hanno reso possibili l’avvio di iniziative capaci di valorizzare le ricchezze e i talenti piemontesi.

Dalla sua nascita ad oggi la Rete Regionale ha prodotto come principale risultato un decisivo incremento di produzioni fuori dal capoluogo piemontese: sono ben 25 i comuni interessati da riprese nel biennio 2020-2021, relativi alla realizzazione di 21 progetti audiovisivi (tra cui il pluripremiato Tigers, candidato all’Oscar per la Svezia, il blockbuster indiano Radhe Shyam, la serie TV Rai La Fuggitiva, e altri lungometraggi come Codice Karim di Federico Alotto e, ancora inedito, Tramonto a Nord Ovest di Luisa Porrino).

A tale risultato si aggiungono inoltre i progetti speciali dedicati a talenti emergenti locali che hanno potuto trarre vantaggio dalla Rete Regionale, come Piemonte Factory promosso da Piemonte Movie e Ciak! Piemonte che Spettacolo, progetto di Fondazione CRT, Film Commission Torino Piemonte e Fondazione Piemonte dal Vivo, che sono presentati in anteprima proprio in questi giorni alla 39^ edizione del Torino Film Festival.