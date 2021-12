'La notte brucia', nel corto in concorso anche Abel Ferrara

La notte brucia di Angelica Gallo partecipa in concorso agli International Shorts del 39° TFF. La regista dirige un cast tutto maschile nel suo secondo cortometraggio. Ispirato da fatti di cronaca accaduti in Italia, La notte brucia è la storia di Massimo e i suoi amici appena ventenni (Antonio e Hamza) ragazzi di provincia senza arte né parte: di notte si aggirano come animali da preda per le discoteche a derubare la gente con lo spray al peperoncino. A spingerli, la sete di adrenalina e il guadagno facile ma anche la necessità di lasciare un segno, di contare qualcosa in un mondo in cui sono irrilevanti.

I tre giovani quasi tutti esordienti sono affiancati da un cast affermato: Abel Ferrara, Marcello Fonte e Aniello Arena. "Max, Antonio e Hamza - spiega Angelica Gallo - sono tre ragazzi qualunque, figli di un’Italia carburata con cocaina a basso prezzo e fake news su facebook, dove le piccole province diventano violente senza apparente ragione. I giovani privi di prospettive e di cultura non sono solidali tra loro, non hanno voglia di reagire, di ribellarsi".

Prodotto da Angelika Film Productions in collaborazione con Guendalina Folador (production manager di film come Dogman e Pinocchio), La notte brucia è il primo film distribuito dal giovane brand Son of a Pitch.