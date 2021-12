Ron Moss al Festival della Commedia con 'Surprise Trip'

Il divo americano Ronn Moss, indimenticato Ridge della soap Beautiful, sarà ospite della serata di premiazione della sesta edizione del Pulcinella FilmFest che si terrà dal 13 al 19 dicembre al Castello dei Conti di Acerra. L’attore terrà anche una masterclass di recitazione con giovani autori durante la quale si racconterà tra cinema, musica e vino, e parlerà anche dei suoi prossimi progetti tra cui Surprise Trip ("Viaggio a sorpresa") che lo vede protagonista affianco a Lino Banfi, mostrando in anteprima le immagini del suo primo film da produttore. Ambientato tra New York e la Puglia, è una commedia brillante che narra la storia di Michael, un broker newyorkese innamorato dell'Italia che compra una masseria in Puglia per dare un cambio alla monotonia della sua vita.

Quando arriva in Italia per il rogito dell'immobile ne succederanno di tutti i colori, ma non tutto è ciò che sembra.

L’uscita ai cinema è in programma dal 14 febbraio 2022.