"Trentacinque - Numero provvisorio" al cinema Aquila

Si tiene il 14 dicembre alle ore 18 al nuovo cinema Aquila la proiezione speciale del corto Trentacinque - numero provvisorio- scritto e diretto da Juan Diego Puerta Lopez e Alessio Di Cosimo, che tratta il delicato tema degli omicidi a sfondo transfobico, a seguire un dibattito sull'argomento, in compagnia della Sen. Monica Cirinnà, l’on. Nichi Vendola, la psicologa Maddalena Cialdella, i due registi Juan Diego Puerta Lopez e Alessio Di Cosimo, e il produttore Giampietro Preziosa, a moderare il dibattito sarà Mimmo Calopresti, direttore del cinema Aquila. Responsabile dell'evento e della comunicazione è Francesca Piggianelli.

Il cortometraggio è presentato nell’ambito di I-MAGO URBIS, iniziativa realizzata dalla Cinema Mundi Cooperativa ONLUS con il contributo di Regione Lazio.

Il titolo all’inizio delle riprese era Trentaquattro, numero delle trans uccise in Italia negliultimi anni, mentre avvenivano le riprese fu uccisa un’altra trans e così il titolo cambiò e i due registi decisero di aggiungere il sottotitolo – numero provvisorio-.

Il cortometraggio vede come protagonisti l’attrice trans colombiana Juana Jimenez e l’attore Gianni Lillo e con la partecipazione straordinaria di Lucia Batassa. La direzione della fotografia è affidata a Massimo Foletti, il montaggio a Domitilla Pattumelli, le musiche originali sono di Paolo Costa, invece le scenografie e costumi di Caterina Nardi. Prodotto da Alessandro Perrella, Giampietro Preziosa e Marco S. Puccioni, in Collaborazione con RAI CINEMA CHANNEL. Con la distribuzione nei festival di PREMIERE, ha vinto come miglior cortometraggio italiano a Festival Internazionale VeniceFilm Week, il terzo posto al Festival Goya Rural 2021 in Spagna, è ed stato selezionato ufficialmente in tanti altri festival nel mondo, India, Cina, Perù, Spagna e altri Paesi.