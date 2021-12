A Cinecittà Studios Cinecibo, festival del cinema gastronomico

Dal 15 al 18 dicembre presso gli Studios di Cinecittà, quattro giorni intensi di attività dedicati al cinema e al food. Cinecibo è l’unico festival del cinema accreditato in Italia che da 10 anni valorizza il Made in Italy agroalimentare attraverso competizioni tra opere audiovisive edite e inedite che raccontano i territori, la cultura, le tradizioni e le eccellenze enogastronomiche italiane.

Tavole rotonde, proiezioni di documentari e corti, premi in concorso e fuori concorso, attori ai fornelli con prove di show cooking e gli award assegnati a noti personaggi del cinema e dello spettacolo che hanno valorizzato l’importanza della sana alimentazione, o che abbiano raccontato attraverso il cibo storie di culture e società diverse. Mercoledì 15 dicembre l’ideatore del festival Donato Ciociola taglierà il nastro nella sala Fellini.

Seguirà la tavola rotonda La funzione del cinema e della TV per la promozione dei territori, moderata dalla giornalista Valeria Saggese, che vedrà la partecipazione di Cinzia TH Torrini (regista), Cristina Priarone (Direttore Generale Roma Lazio Film Commission), Nicola Timpone (direttore artistico Marateale Festival), Marco Lombardi (docente di Cinema ed enogastronomia all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e alla “Sapienza” di Roma, autore e conduttore del format “Come ti cucino un film” su Gambero Rosso Channel) e Roberto Cipullo (produttore).

Il 16 e 17 dicembre saranno proiettati i corti e documentari in concorso e premiate anche a opere fuori concorso. Nelle stesse giornate anche workshop e il format Cinecibo chef Actors, la gara gastronomica tra due attori che si sfideranno ai fornelli.

Giovedì 16 dicembre, protagonisti della gara gastronomica Paolo Conticini e Milena Miconi supportati da Vito De Vita degli ‘Chef dei grani’, mentre venerdì 17 dicembre, gli sfidanti saranno Andrea Roncato e Roberto Ciufoli supportati dagli chef Rosa Rocco, Concetta Dona’ e Raffaele Bordese del ristorante "Pane e Mare" di Santa Maria di Castellabate.

Spazio anche a due focus sulla sana alimentazione “I 5 colori del gusto e del benessere, la sana alimentazione a tavola” con Angelica Amodei (giornalista), Alessandro Circiello (Chef - Buongiorno Benessere Rai1), Emilio Ferrara (direttore Terra Orti) e "La salute vien mangiando frutta e ortaggi" con Giacchino Bonsignore (tg5 Gusto), Sergio Fabi (giornalista), Vincenzo Di Massa (Presidente AOA) e Gennaro Velardo (Direttore AOA).

Sabato 18 dicembre, serata di gala condotta dalle giornaliste Rai Laura e Silvia Squizzato che ospiterà attori, registi, sceneggiatori, produttori, chef, giornalisti e gastronomi.I premiati:

- Cinecibo Award a Michela Andreozzi per Genitori vs Influencer

- Cinecibo Award alla carriera ad Antonio Avati

- Cinecibo Award a Violante Placido per Fino all'ultimo battito

- Cinecibo Award a Maria Grazia Cucinotta per L'ingrediente perfetto

- Cinecibo Talent Award Ginevra Francesconi per Genitori vs Influencer

- Cinecibo Award per Rocío Muñoz Morales per They Talk

- Cinecibo Award a Giovanni Veronesi per Moschettieri del Re e Tutti per 1-1 per tutti

- Cinecibo Award ad Antonio Catania per Tutti pazzi per Uma

- Cinecibo Award Andrea Roncato per Selfiemania - L'amore nonostante tutto

- Cinecibo doc Award ad Adriano Pintaldi per Pupi Avati, la tavola racconta

- Cinecibo doc travel Award a Esmeralda Spadea per Spicy Calabria

- Cinecibo Award for the best exhibition Giancarlo Di Gregorio per Cinecittà si mostra

Il festival, nato dieci anni fa nei luoghi della dieta mediterranea, ha toccato negli anni i borghi dei set cinematografici legati fortemente alle tradizioni enogastronomiche. Come era già stato preannunciato al festival di Cannes lo scorso luglio, il nuovo quartier generale del festival è “Cinecittà”, luogo di culto del cinema internazionale. Il festival ha sempre visto ospiti prestigiosi e ha organizzato masterclass, ricordiamo tra tutte quella con Carlo Verdone, Manetti Bros e Paolo Genovese.Partner del festival sono A.O.A., Terra Orti, azienda San Salvatore, la Zizzona di Battipaglia, Apa Dolci, Carpegna Palace TH Resort e Inteli Comunicazione.Nel corso della serata finale saranno anche consegnati gli Italian Food News Award 2021 ad aziende, persone e prodotti eccellenti dell’agroalimentare italiano. Una iniziativa frutto della partnership tra Cinecibo e Italianfoodnews.it, testata giornalistica online specializzata nel food italiano.