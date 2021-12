Bella & Benji, coppia nella vita e in 'Time is up'

Benjamin Mascolo, cantante pop lanciato dal duo Benji e Fede, lavora con la sua fidanzata della vita reale Bella Thorne in Time is up, debuttando così come attore: "è stato un salto nel buio - dice all'ANSA - ma ho dato tutto, avevo paura che unire vita privata e lavorativa potesse influenzare negativamente il rapporto con Bella e creare tensioni. Invece siamo andati d'accordo alla grande e infatti le ho chiesto di sposarmi l'ultimo giorno di riprese".

Il film è un romantico young adult diretto da Elisa Amoruso. Dopo il debutto in Alice nella città alla Festa del cinema di Roma e l'uscita evento in sala di tre giorni a fine ottobre, il film arriva su Amazon Prime Video dal 3 gennaio.

Il racconto, girato in inglese, che ha fra le location principali Roma, traccia l'incontro tra due ragazzi in momenti chiave della loro vita: Vivien (Bella Thorne), studentessa appassionata di fisica quantistica, schiacciata dai dubbi sul proprio futuro e Roy (Mascolo), ventenne con un passato difficile e un grande talento per il nuoto. Time is up è già stato venduto "in tutto il mondo - spiega Marco Belardi di Lotus che coproduce con Rai Cinema, in associazione con 3 Marys Entertainment e Voltage Pictures - Ci hanno chiesto un sequel e ci stiamo già lavorando".