Marche Film Commission: call per nuovo responsabile

Fondazione Marche Cultura indice una nuova selezione per l’affidamento dell’incarico di Responsabile della Marche Film Commission, mediante attivazione di un contratto della durata di 2 anni, rinnovabile. I candidati dovranno essere in possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, del diploma di laurea (vecchio o nuovo ordinamento); aver ricoperto un ruolo analogo, per almeno un decennio, in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private operanti nel settore cinematografico e audiovisivo, riconosciute a livello nazionale ed internazionale; conoscenza della lingua inglese con capacità di scrittura, lettura ed espressione orale. La scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissata per il 14 gennaio 2022. Leggi il bando