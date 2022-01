Stanley Kubrick a Trieste e in Friuli

Fino al 30 gennaio al Magazzino delle Idee di Trieste è visitabile la mostra Through a Different Lens. Stanley Kubrick Photographs. 130 fotografie provenienti dall’archivio della rivista Look e scattate dal giovanissimo reporter Stanley Kubrick tra il 1945 e il 1950. La mostra è allestita da ERPAC Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Museum of the City of New York e Stanley Kubrick Film Archives.

La fortuna internazionale del futuro regista di capolavori quali Orizzonti di gloria e Il dottor Stranamore ha avuto alcune tappe significative proprio tra Trieste e il Friuli. Ne parlerà alla mostra il kubrickologo triestino sottoscritto.

Le prime foto, super top secret, dei set di 2001 Odissea nello spazio (1968) vennero mostrate ad alcuni privilegiati dallo sceneggiatore del film, Arthur C. Clarke, durante un convegno sulla vita extraterrestre al Festival Internazionale del Film di Fantascienza di Trieste nel luglio 1966. Clarke, romanziere già affermato, era stato invitato in quanto esperto di astronomia dalla scienziata Margherita Hack. Clarke tornò al Festival triestino nel 1971 in veste di presidente della giuria e parlò in pubblico sia di 2001, all’epoca ancora assai controverso, che del bestseller che lui stesso ne aveva tratto. Un suo fan lì presente, Giuseppe Lippi, storico della fantascienza e triestino d’adozione, avrebbe pubblicato nel 2008 il fondamentale Dizionario ragionato di 2001 Odissea dello spazio (Le Mani). Lo storico e critico irlandese Alexander Walker aveva dato alle stampe nel 1968 l’illustratissimo volume Stanley Kubrick Directs, la prima biografia del regista. Il manoscritto dell’opera dimostra come fosse stato revisionato e riscritto, pagina per pagina, da Kubrick in persona. Un documento straordinario che Walker ha lasciato in eredità alla Cineteca del Friuli di Gemona in seguito a una serie di conferenze dedicate al vecchio amico regista. Il Fondo Walker è una vera miniera d’oro di testi, carteggi, foto, bozzetti, interviste con i massimi cineasti mondiali attivi nel secolo scorso a Hollywood England (titolo di un bestseller di Walker), da Blake Edwards a Liz Taylor.

Nel novembre 2001 Christiane Kubrick, vedova del regista, assieme al fratello Jan Harlan, produttore degli ultimi film diretti da Kubrick, e a una schiera di amici e colleghi, presero parte a Trieste a un simposio di Science Plus Fiction, l’evento organizzato annualmente dalla Cappella Underground.

Vedi link