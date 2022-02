A.G.I.C.I., l’Assemblea dei soci rinnova il Direttivo Nazionale

Oggi, 1 febbraio 2022, a Roma l’Assemblea dei soci dell’Associazione Generale delle Industrie Cine-audiovisive Indipendenti (A.G.I.C.I.) si è riunita per il classico incontro di inizio anno atto a deliberare le attività associative, gli obiettivi per l’anno e il budget preventivo. Con l’occasione il Presidente, Marina Marzotto, ha annunciato un rinnovo del Direttivo Nazionale con l’ingresso di tre nuovi membri.

La nuova Vicepresidente è Ines Vasiljevic. Nata in Croazia, ha conseguito la laurea al DAMS di Torino e il diploma in Produzione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ed è alumna di Maia Workshop – programma di alta formazione sostenuto da Creative Europe Media. Ha lavorato come produttore freelance per Indigo Film in progetti documentari di respiro internazionale (Sloow food story di Stefano Sardo e La nave dolce di Daniele Vicari); è stata produttore delegato per varie società indipendenti seguendo sia sviluppi che produzione e per le case di produzione Ascent e Groenlandia ha prodotto Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, Il Primo Re di Matteo Rovere, Shadows di Carlo Lavagna e co-prodotto France di Bruno Dumont e Onoda di Arthur Harari. Nel 2015 ha fondato con Stefano Sardo una propria società di produzione, la Nightswim, con cui ha prodotto LikeMeBack di Leonardo Guerra Seràgnoli e il debutto alla regia di Stefano Sardo Una Relazione; ha co-prodotto il documentario Alla salute di Brunella Filì, il film Assimetria di Masa Neskovic e Gli indifferenti di Leonardo Guerra Seràgnoli. È co-fondatrice e direttrice artistica del Festival Internazionale Kinookus di Ston (Croazia) e insegna al CSC di Roma.

Alessandro Amato è membro del Direttivo Nazionale con delega ai tavoli legislativi. Diplomatosi in Produzione cinematografica alla Scuola D’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté di Roma dopo aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, studiando all’Università Bocconi di Milano e all’Università Roma Tre. Si forma, inoltre, attraverso esperienze lavorative in ambito teatrale come produttore, regista e aiuto regia, in ambito cinematografico come organizzatore e produttore esecutivo e organizzando eventi culturali. Nel 2015, con Luigi Chimienti, fonda la società di produzione cinematografica dispàrte, di cui è amministratore unico, producendo film selezionati e premiati in numerosi festival internazionali. Gli ultimi crediti come produttore sono per Margini di Niccolò Falsetti (in post-produzione) e per Maternal (Hogar) di Maura Delpero, presentato al festival di Locarno in Concorso Internazionale, dove ha vinto 4 premi, selezionato in oltre 100 festival internazionali, vincendo 30 premi, tra cui il Cannes 2020 Women in Motion Young Talent Award e ottenendo una candidatura ai Nastri d’Argento 2021 come Miglior Regista Esordiente. È membro votante dell’European Film Academy, alumni del programma Berlinale Talents e membro EAVE, avendo partecipato al workshop PUENTES prima come partecipante e poi come expert. È docente di produzione cinematografica e televisiva all’Università Sapienza e docente di produzione e pitching allo IED.

Claudia Di Lascia è membro del Direttivo Nazionale con delega ai rapporti con il Consiglio Territoriale e le Film Commission regionali. Nata in Puglia, si laurea alla IULM di Milano, prima in Scienze della Comunicazione e tecnologie dello spettacolo e poi in Televisione Cinema e Produzione Multimediale. Nel suo percorso professionale, Claudia ha collaborato con Magnolia, Rai, Sky Network e ha lavorato come showrunner, produttrice, sceneggiatrice, regista, direttrice di produzione e montatrice. La sua esperienza spazia dalla scrittura e produzione creativa di format tv e pubblicità fino alla produzione di cortometraggi, documentari e lungometraggi indipendenti. Nel 2011 fonda insieme al regista Michele Bizzi la casa di produzione Kinedimorae, di cui è A.D. e Produttrice Esecutiva. È autrice del cortometraggio Selfers (finalista del First Look Project dello Script Pipeline 2015). Produce il fashion film Casamorati, che ottiene 24 nominations e 14 awards e viene scelto da Forbes tra i migliori 12 fashion film del 2017. Ha realizzato documentari, cortometraggi, 100+ spot pubblicitari e diverse campagne su disabilità e violenza sulle donne. Tra queste, è autrice del corto Sola in discesa, co-diretto con Michele Bizzi. Il corto, sostenuto dal Bando MiC “Non violenza: lo schiaffo più forte”, è in selezione a decine di festival e awards tra i quali: Cannes Young Directors Awards; Interfilm festival di Berlino (vincitore); Cleveland Film Festival (finalista). Distribuito in sala da Vision Distribution, è stato premiato da ANEC e FICE tra i corti d’essai che hanno rappresentato l’Italia nel 2021. Claudia è membro della WIFT Italia; giurata del Croatia Fashion film festival e Sarajevo Fashion film festival; docente al CSC di Milano. Dal 2019 è rappresentante eletta A.G.I.C.I. per l’Area Nord-Ovest e membro del Collegio Territoriale.

Il Presidente A.G.I.C.I., Marina Marzotto, ha voluto ringraziare i membri uscenti del Direttivo: “Desidero ringraziare la Vicepresidente uscente Nadia Trevisan di Nefertiti Film ed i delegati uscenti Federico Minetti di EffendemFilm e Simone Gandolfo di Macaia Film, che hanno contribuito all’ottimo andamento dell’Associazione e alla reputazione della produzione indipendente italiana nel mondo. Per oltre due anni si sono spesi in prima persona dando un apporto concreto e infaticabile al lavoro del Direttivo Nazionale durante il complesso periodo della pandemia, riuscendo anche con le proprie società a produrre Film di pregio selezionati ai maggiori festival internazionali. E’ entusiasmante e un importante segnale di coesione nell’Associazione saperli comunque tutti a disposizione dell’Associazione in vari gruppi di lavoro dedicati e riscontrare la cura nel passaggio di consegne ai colleghi di cui tutti nutriamo grandissima stima.”

I nuovi ingressi si aggiungono ai membri già in carica: Daniele Segre di Redibis Film, Rappresentante eletto dei Produttori A.G.I.C.I.; Giuseppe Squillaci di Galactus, Rappresentante eletto delle Industrie Tecniche A.G.I.C.I.; Marzia Dal Fabbro di Sound Art, membro del Direttivo con delega ai mercati e l’internazionalizzazione e Mario D’Andrea, Tesoriere.