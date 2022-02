Vis à Vis riparte da Giorgio Morandi

Da sabato 5 febbraio torna Vis à Vis - Educazione museale condivisa il progetto che dà vita a una rete temporanea di scambio tra realtà pubbliche e private, ideato dal Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra, l'esposizione permanente degli Studios di Via Tuscolana, e del MIAC, il Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema.

Dopo la pausa per le Feste di fine anno, il ciclo di incontri riparte con il suo viaggio ideale e fisico in giro per le istituzioni museali italiane che lo porterà a toccare Roma, Bologna e l'entroterra siciliano di Castelbuono (Palermo). All'iniziativa che punta all'educazione come risorsa e mezzo per attivare processi culturali, aderiscono infatti i dipartimenti educativi di Cinecittà si Mostra e MIAC, capofila del progetto, Art Forum Würth Capena; DART Chiostro del Bramante; Istituzione Bologna Musei | MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna | Museo Morandi; Museo Civico di Castelbuono, e MuCiv Museo delle Civiltà - Arti e tradizioni popolari. Occasione di contatto e conoscenza tra le istituzioni stesse, pensata per il pubblico delle famiglie e dei bambini, Vis à Vis vedrà Cinecittà ospitare i laboratori di tutte le realtà coinvolte e tutti i dipartimenti partner accogliere, presso i loro spazi, un laboratorio di Cinecittà il sabato e la domenica a partire dal 5 febbraio fino a maggio.

Se insolite relazioni tra l’immaginario filmico Federico Fellini e la poetica del pittore Giorgio Morandi saranno esplorate nell’incontro con il Museo Morandi, la seconda vita di oggetti del passato e della tradizione, visti anche come oggetti di scena, diventerà il pretesto per un dialogo con il MuCiv Museo delle Civiltà - Arti e tradizioni popolari. Il tema della cura e dell’ambiente sarà invece il protagonista dell’incontro a lungo raggio tra Cinecittà e il Museo Civico di Castelnuovo con un confronto sulle esperienze “verdi” nei progetti dell’Orto dell’Arte del museo siciliano e nel Totoro Garden di Cinecittà, l'angolo verde degli Studios dedicato al protagonista del cartoon Ghibli.

Grazie a queste relazioni inusuali, nel rispetto dei patrimoni e delle identità specifiche di ciascun museo e spazio espositivo, prenderanno forma giornate di workshop in cui cinema, arte, architettura, antropologia e ambiente dialogheranno insieme. Un sistema di contaminazioni innescate da Vis à Vis che potrà essere per gli stessi operatori culturali, spunto di riflessione su pratiche e modelli educativi condivisi e condivisibili che saranno illustrati e discussi a maggio con una conferenza tra tutti i partecipanti, aperta anche al pubblico, presso gli Studi di Cinecittà.

A inaugurare questa seconda parte del ciclo Vis a Vis è Regia d'artista, laboratorio ospitato a Cinecittà in cui il Dipartimento educativo del MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna porterà una valigia speciale piena di atmosfere, colori e oggetti che hanno ispirato il pittore Giorgio Morandi: uno scrigno che aiuterà bambine e bambini a trasformarsi in "registi della composizione" e mettere in scena veri e propri Paesaggi di oggetti, da rappresentare scegliendo la propria inquadratura preferita.

CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

SABATO 5 FEBBRAIO

Ore 16.00

MAMbo e Museo Morandi presso Cinecittà si Mostra e MIAC

Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni

REGIA D’ARTISTA

Il teatro di posa vuoto è per un regista come la tela bianca per un pittore: come il maestro Federico Fellini trasformava il Teatro 5 in un palcoscenico dove dare forma alle sue visioni, così Giorgio Morandi, uno dei più importanti artisti di Bologna e del mondo, prima di dipingere metteva in scena meticolosamente i suoi oggetti trasformandoli in veri e propri personaggi. Il Dipartimento educativo MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna porterà a Cinecittà una valigia speciale in cui sono racchiuse le atmosfere, i colori e gli oggetti che hanno ispirato Giorgio Morandi: bambine e bambini, immaginando di essere dentro l'atelier del pittore, potranno trasformarsi in "registi della composizione" e mettere in scena veri e propri Paesaggi di oggetti, da rappresentare scegliendo la propria inquadratura preferita.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Cinecittà – Via Tuscolana 1055, Roma Biglietto bambini: 7,00 euro Biglietto adulti: 15,00 euro Gli adulti possono partecipare alla visita guidata sui set delle 16.30 inclusa nel costo del biglietto. Prenotazione obbligatoria a: didattica@cinecittaluce.it Per maggiori informazioni: www.cinecittasimostra.it

DOMENICA 13 FEBBRAIO

Ore 16.00

Cinecittà si Mostra e MIAC presso MAMbo e Museo Morandi

Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni

COMBINAZIONI (IM)POSSIBILI: SGUARDI TRA FEDERICO FELLINI E GIORGIO MORANDI

Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra e MIAC presenta un laboratorio dedicato alla poetica di Giorgio Morandi in relazione alle visioni cinematografiche di Federico Fellini, regista che considerava Cinecittà come luogo ideale in cui vivere e il Teatro 5 come una grande scatola vuota in cui dare forma al suo immaginario onirico. Le opere del Museo Morandi, sospese tra sogno e realtà, saranno il punto di partenza per un'inedita animazione in cui le forme e i colori delle tele del pittore bolognese si mescolano con le architetture dei teatri di posa, con le metafisiche scenografie felliniane e le iconiche palazzine degli Studi di Cinecittà.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

MAMbo – Museo d'Arte Moderna di Bologna Via Don Minzoni 14, Bologna Attività gratuita Prenotazione obbligatoria a: mamboedu@comune.bologna.it entro il venerdì precedente alle ore 13.00 Per maggiori informazioni: www.mambo-bologna.org

SABATO 19 MARZO

Ore 16.00

MuCiv – Museo delle Civiltà presso Cinecittà si Mostra e MIAC

Attività dedicata a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni

SI RACCONTA CHE…

Il servizio educativo del MuCiv presenta a Cinecittà il laboratorio Si racconta che…dedicato agli oggetti che sono da sempre portatori di storie, dalle tradizioni popolari alle narrazioni cinematografiche. …Nelle cucine di una volta si riuniva tutta la famiglia perché il grande camino permetteva di riscaldarsi; mentre nelle pignatte si cuoceva lentamente il cibo, si raccontavano tante storie e c'era chi cuciva, chi giocava, chi lavorava. Questa attività si propone di far comprendere ai bambini non solo che gli oggetti che usiamo ogni giorno hanno una lunga tradizione, ma soprattutto l'importanza dello stare insieme e condividere esperienze.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Cinecittà – Via Tuscolana 1055, Roma Biglietto bambini: 7,00 euro Biglietto adulti: 15,00 euro Gli adulti possono partecipare alla visita guidata sui set delle 16.30 inclusa nel costo del biglietto. Prenotazione obbligatoria a: didattica@cinecittaluce.it Per maggiori informazioni: www.cinecittasimostra.it

DOMENICA 27 MARZO

Ore 16.00

Cinecittà si Mostra e MIAC presso MuCiv – Museo delle Civiltà, Arti e tradizioni popolari

Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni

UNO STORYBOARD PER…

Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra e MIAC presenta un laboratorio al MuCiv – Museo delle Civiltà dedicato alla collezione delle “Arti e tradizioni popolari”, un viaggio tra oggetti, costumi, paesaggi e tradizioni. Le opere in mostra saranno il punto di partenza per creare uno storytelling fantastico, sperimentare tecniche narrative e inventive tipiche del cinema, dare vita ad un’inedita sequenza cinematografica attraverso lo storyboard. Bambine e bambini potranno reinventare personaggi, ambientazioni e azioni per una storia a prova di ciak!

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

MuCiv – Arti e tradizioni popolari, Piazza Guglielmo Marconi 8, Roma Biglietto bambini: ingresso gratuito, costo laboratorio 5,00 euro Biglietto adulti: 10,00 euro Gli adulti possono partecipare a una visita guidata gratuita alle collezioni di arte e tradizioni popolari (h. 16,30) Prenotazione obbligatoria a: mu-civ.didattica@beniculturali.it Per maggiori informazioni: https://museocivilta.cultura.gov.it

DOMENICA 3 APRILE

Ore 10.30

Presso Museo Civico di Castelbuono

Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni

TOTORO GARDEN IN VIAGGIO: ANIMAZIONE A PROVA DI NATURA

Il Totoro Garden di Cinecittà arriva in Sicilia per una contaminazione con il progetto Orto dell’Arte e il Dipartimento Educazione del Museo Civico di Castelbuono, un appuntamento speciale all’insegna dell’arte, del cinema e della natura. Il Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra e MIAC, attraverso un racconto animato, svelerà a bambini e bambine come è nato il giardino partecipato dedicato a Hayao Miyazaki nella Città del cinema, dell’amore del regista giapponese per l’invenzione di storie, popolate da personaggi fantastici e spiriti della natura. Ispirati e protetti dal buffo Totoro, i piccoli partecipanti potranno confrontarsi con la reinvenzione di una narrazione da animare con la tecnica stop motion dedicata all’universo creativo del film Il mio vicino Totoro.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Museo Civico di Castelbuono - Piazza Castello 3, Castelbuono (PA) Attività gratuita Prenotazione obbligatoria a: educazione@museocivico.eu , tel. 0921 677126 Per maggiori informazioni: www.museocivico.eu

SABATO 9 APRILE

Ore 16.00

Presso Cinecittà si Mostra

Attività dedicata a bambini e bambine dai 6 agli 11 anni

L’ORTO DELL’ARTE INCONTRA TOTORO: COME NASCE UN GIARDINO INCANTATO

Il Dipartimento Educazione del Museo Civico di Castelbuono propone un’attività educativa che mette in relazione il progetto Orto dell’Arte di Castelbuono e il Totoro Garden di Cinecittà. Entrambi sono frutto di un processo partecipativo di una collettività coesa attorno al bisogno di natura e di un rinnovato rapporto con essa. Il giardino di Totoro è un luogo segreto e magico, ricco di suggestioni che l’Orto dell’arte arricchirà portando le proprie piante aromatiche per stimolare, grazie a diversi giochi teatrali, tutti i sensi e una maggiore consapevolezza di sé. Giocando fisicamente con ricordi, sensazioni ed emozioni ognuno cercherà il proprio Totoro dentro di sé, per creare una propria pianta immaginaria attraverso il corpo e i suoi gesti. Questi verranno catturati in diversi momenti come fotogrammi cinematografici ricalcando la sagoma del corpo in grandi fogli. Le forme trovate saranno assemblate in un’unica sequenza per ottenere una narrazione per immagini di un giardino incantato.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Cinecittà – Via Tuscolana 1055, Roma Biglietto bambini: 7,00 euro Biglietto adulti: 15,00 euro Gli adulti possono partecipare alla visita guidata sui set delle 16.30 inclusa nel costo del biglietto. Prenotazione obbligatoria a: didattica@cinecittaluce.it

Per maggiori informazioni: www.cinecittasimostra.it